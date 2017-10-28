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Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş Antalya'da

28 Ekim 2017 Cumartesi, 18:13
Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş Antalya'da

ANTALYA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, hem Anadolu'daki tarihi kültürel zenginliğe sahip çıkmak hem de ülkeden kaçırılan kültürel varlıkları geri almak için yoğun bir mücadele sürdürdüklerin bildirdi.

Kurtulmuş, Antalya'nın Aksu ilçesindeki Perge Antik Kenti'nde incelemelerde bulundu. Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun da eşlik ettiği Kurtulmuş, antik kente ilişkin Kültür ve Turizm İl Müdürü İbrahim Acar ile Antalya Müzesi Müdürü Mustafa Demirel'den bilgi aldı.

Kurtulmuş, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, antik kente hayran kaldığını söyledi. Anadolu'nun her yerinde tarihi kültürel derinliği olan mekanlar bulunduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, bunların çok az bir kısmının gün yüzüne çıkartıldığını söyledi.

Perge'nin milattan önce 4 binli yıllara uzanan geçmişi olduğunu ifade eden Kurtulmuş, kentte Helenistik ve Roma döneminde muhteşem bir şehir planlamacılığı yapıldığını dile getirdi. Kurtulmuş, paralel caddeleri, su yolları, atık ve temiz su kanalları ile Perge'nin muhteşem bir şehir tasarımı bulunduğunu anlattı.

Perge'nin tanıtılması gerektiğine işaret eden Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Burayı uluslararası turizme açmak istiyoruz. Burası Türkiye'nin zenginliği, dünyanın hiçbir yerinde bu kadar büyük bir zenginlik yok. Bunun kıymetini bilmemiz lazım. Gönül buranın turistlerin akınına uğramasını istiyor. Bu sene 50 bin kişi ziyaret etmiş. Bu sayının çok daha yukarılara çıkması lazım. Arkadaşlarımız kıt imkanlarca fedakarca çalışmalarını sürdürüyorlar. Bu kentin kalan kısımlarının da gün yüzüne çıkarılması ve ziyarete açılmasını ümit ediyoruz."

Bu tür antik kentlerdeki birçok heykelin ve önemli yapıt parçalarının batıdaki bazı müzelerde sergilendiğine dikkati çeken Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Yıllar içerisinde buradan bunlar kaçırıldı, götürüldü. Maalesef kültürel varlıklarımız bir şekilde yerinden edilmiş oldu. Bununla ilgili de ayrıca çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hem Anadolu'daki tarihi kültürel zenginliğe sahip çıkmak hem de buradan kaçırılan kültürel varlıkları geri almak için yoğun bir mücadele sürdürüyoruz. Ümit ediyorum ki en kısa zamanda buradan kaçırılan eserler de Türkiye'ye getirilir. Aynen Herakles lahdinin getirildiği gibi."

Kurtulmuş, yapıların tamamen ortaya çıkmasıyla kentin bambaşka bir hava kazanacağını kaydetti.


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