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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru

28 Ekim 2017 Cumartesi, 18:13
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru

SAMSUN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Ülkemiz sadece bölgesel bir güç olmakla kalmayıp küresel güç haline gelmektedir. Önümüzde 2023 Vizyonu gibi büyük bir ideal, yepyeni hedefler bulunmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Karaaslan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, 94 yıllık Cumhuriyet tarihi boyunca vatan savunması için canlarını feda etmiş aziz şehitler ve gazileri rahmetle andıklarını belirtti.

Cumhuriyetin ilan edilişinin 94'üncü yıl dönümünü büyük bir sevinç ve gurur ile kutladıklarını vurgulayan Karaaslan, Gazi Mustafa Kemal'in önderliğinde dünyaya örnek bir kurtuluş destanıyla Türkiye'nin adeta küllerinden yeniden doğduğunu ifade etti.

Türkiye'nin AK Parti ile hızlı bir değişim ve dönüşüm içine girdiğine işaret eden Karaaslan, şu görüşlerini paylaştı:

"Geçmişte yaşadığı her olaydan ders alan ve geleceğine yön veren milletimiz, 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünde de bunu göstermiştir. Milli birlik ve bütünlüğünü koruyarak iradesine sahip çıkmış, o gece egemenliğini durdurmak, iradesini gasbetmek, Cumhuriyet ve demokrasimize karşı ayaklananlara 'dur' demiştir. Bugün hızlı bir dönüşüm geçiren dünyamızda Türkiye'nin önemi her geçen gün artmaktadır. Ülkemiz sadece bölgesel bir güç olmakla kalmayıp küresel güç haline gelmektedir. Önümüzde 2023 vizyonu gibi büyük bir ideal, yepyeni hedefler bulunmaktadır. Cumhuriyetimizin 100. yılında aynı kararlılıkla aynı azimle devam ederek ülkemizi çok daha iyi noktalara getireceğiz."


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