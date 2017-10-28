Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu:

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KAYSERİ (AA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Meral Akşener öncülüğünde kurulan İyi partiye ilişkin, "Bir yeni adımdır. Kendileri kendi politikalarını elbette uygulamaya çalışacaklar. Meral Hanım'la geçmişte beraber olduğumuz zamanlar oldu hükümetteyken. Başarılar dilerim." dedi.

Kentteki otelde partililerle bir araya gelen Karamollaoğlu, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, Batı'ya güvenerek daha yaşanabilir ülke haline geleceğine inananların hayal gördüklerini söyledi.

Türkiye'nin kritik bir bölgede yer aldığına dikkati çeken Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye, eski dünyanın yani Asya, Avrupa ve Afrika'nın tam göbeğinde. İçinde bulunduğumuz bölgenin başka bir özelliği var. Biz 120 yıllık bir yeni bir proje ile karşı karşıyayız. 1897'de birinci siyonist kongresi toplandı ve İsrail'de bir devlet kurma kararı aldı. Osmanlı buna rıza göstermeyince Abdülhamit Han'ın inmesi, Osmanlı'nın yıkılması ve hatta İslam'ın ortadan kalkması için bir projeyi uygulamaya koydular. 'Balfour Deklarasyonu' diye bir deklerasyon var. Bu seneye kadar bunun üzerinde kimse durmuyordu. Ne zamanki İngiltere Başbakanı Theresa May, 'Biz Balfour Deklarasyonu'nun 100. yılını iftarla kutlayacağız.' dedi...

Neymiş bu Balfour Deklarasyonu? Kısa bir mektup. Diyor ki: 'Savaştan sonra biz bu toprakları işgal edeceğiz ve bu topraklarda bir Yahudi devleti kurulmasını destekleyeceğiz'. Siyonizmin ideali buradaki İsrail'in sadece bugünkü sınırları içinde kalması değil, 'Arz-ı mev'ud' diye bekledikleri topraklara yerleşmek ki buna bizim bölgemizin büyük bir kısmı da giriyor."

Karamollaoğlu, bir gazetecinin Meral Akşener öncülüğünde kurulan partiye ilişkin düşüncesinin sorulması üzerine, "Bir yeni adımdır. Kendileri kendi politikalarını elbette uygulamaya çalışacaklar. Meral Hanım'la geçmişte beraber olduğumuz zamanlar oldu hükümetteyken. Başarılar dilerim." değerlendirmesinde bulundu.