Kardemir Karabükspor, Demir Grup Sivasspor maçına hazır

KARABÜK (AA) - Kardemir Karabükspor, Süper Lig'in 10. haftasında yarın sahasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Hasan Doğan Spor Tesisleri'nde teknik direktör Tony Popovic yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından teknik çalışma yaptı.
Sakatlıkları bulunan Mustapha Yatabare ve Kerim Zengin takımdan ayrı koşarken, İshak Doğan ise idmana katılmadı.
Kırmızı-mavili ekip, çalışmanın ardından Metin Türker Tesisleri'nde toplanarak kampa girdi.
- Takımda 3 eksik
Kardemir Karabükspor'da sakatlıkları bulunan Yatabare, Kerim Zengin ve İshak Doğan, Demir Grup Sivasspor karşısında forma giyemeyecek.
Kırmızı-mavili ekipte, Demir Grup Sivasspor maçı öncesi orta saha oyuncuları Rumen Cristian Tanase ve Gabonlu Andre Biyogo Poko sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Bu iki oyuncu, yarınki karşılaşmada forma giyip sarı kart görmeleri durumunda ligin 11. haftasında oynanacak Antalyaspor maçında görev yapamayacak.
Karabük ekibinin, Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak ve hakem Özgür Yankaya'nın yöneteceği müsabakaya, Oleksandr Rybka, Paul Papp, Dany Nounkeu, Barış Başdaş, Luis Ezequiel Ibanez, Andrei Gabriel Torje, Ceyhun Gülselam, Poko, Tanase, Grozav ve Yevgen Seleznov 11'iyle çıkması bekleniyor.