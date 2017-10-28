Ülkü Ocakları Genel Başkanı Kılavuz:

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ZONGULDAK (AA) - Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz, Türkiye'nin her türlü zorluğun üstesinden geleceğini belirterek, "(FETÖ) Alçaklar şimdiye kadar milletimizi milli ve manevi duygularımızla istismar ettiler. 'Hizmet' dediler, 'himmet' dediler en büyük kahpeliği ve kalleşliği yaptılar." dedi.

Kılavuz, Zonguldak Ülkü Ocakları İl Başkanlığının yeni hizmet binasının açılış töreninde, Türkiye üzerinde birçok oyun kurulduğunu, birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde olmalarının tercih değil, zorunluluk olması gerektiğini anlattı.

Kılavuz, şöyle konuştu:

"Hemen yanı başımızda bir Suriye örneği vardır. Vatansızlık bu manzaradır. Vatanı olmayanın hiçbir şeyi olmaz. Irak'taki soydaşlarımız adına türlü oyunlar kurulmuştur. Düne kadar bir askerimizle, astsubayımızla muhatap olamayan Barzani sözde bir referandum yapmıştır. Bu referandum neticesinde Kerkük yok sayılacaktı, işgal edilecekti. Oradaki soydaşlarımız şimdiye kadar katledildi, kanları akıtıldı ama buna izin verilmedi. Liderimiz talimat verdikten sonra Allah'ın izniyle geri dönmeyi düşünmeksizin hazırız. Kerkük'teki soydaşlarımız adına, atalarımızın emaneti, ecdadımızın yadigarı adına şahadet şerbetini içeriz."

Ülkücü Türk gençliği olarak millete, devlete, vatana ve bayrağa her zaman sahip çıkacaklarını ifade eden Kılavuz, hainlere asla fırsat vermeyeceklerini dile getiren Kılavuz, sözlerini, "Bir FETÖ gerçeği yaşanmıştır. Milletimize bomba, kurşun yağdırmışlardır. 250 insanımız şahadet şerbeti içmiştir. 2 bin üzerinde insanımız ise gazi olmuştur. Maalesef ki olan Türk milletine olmuştur. Alçaklar şimdiye kadar milletimizi milli ve manevi duygularımızla istismar ettiler. 'Hizmet' dediler, 'himmet' dediler en büyük kahpeliği ve kalleşliği yaptılar. Dolayısıyla Türk milleti ateşle imtihan edilmektedir. Biz de uyanık olacağız. " diye tamamladı.

Konuşmaların ardından hizmet binası dualarla açıldı.