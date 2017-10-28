AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan:

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SAMSUN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Eski havaalanının bulunduğu 260 dönümlük araziye kent parkı yapacağız. Samsun'un yeni ciğerleri ve açık alanı olacak." dedi.

Karaaslan, partisinin Atakum İlçe Danışma Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, eski havaalanının bulunduğu alan için Ankara'da ilgili bakanlık ile görüşmeler yaptıklarını belirtti.

Buranın yeşil alan olma sözünü aldıklarını dile getiren Karaaslan, "Eski havaalanının bulunduğu 260 dönümlük araziye kent parkı yapacağız. Samsun'un yeni ciğerleri ve açık alanı olacak. Samsun denince akla gelen en güzel alanlardan biri olacak. Samsun'a yakışacak diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin sürekli mazlumların yanında yer aldığını vurgulayan Karaaslan, dünyada insani yardım yapan ülkeler arasında milli gelire oranlandığında Türkiye'nin birinci olduğunu söyledi.

AK Parti'nin Türkiye'nin gündemini belirleyen parti olduğuna işaret eden Karaaslan, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin gündemini belirleyen başka bir siyasi parti var mı? Yok. AK Parti'nin yaptıkları, AK Parti'nin yapacakları, AK Parti'nin söyledikleri ya da AK Parti'nin henüz söylemedikleri üzerinden Türkiye'de siyaset şekillendirildi. Bu bizim için iyi bir şey. İsterdik ki muhalefet de bizi destekleyecek kadar azme ve böyle bir güce sahip olsun. Zorlayacak kadar bir idealist düşüncesi olsun ama yok. O yüzden bu platformda yalnızız. Biz Türkiye'nin kaderine yön veren sadece bir siyasi parti değiliz. Türkiye'nin kaderi ile partinin kaderini eş değer tuttuğumuz siyasi partinin temsilcileriyiz."

Karaaslan, AK Parti'nin büyük bir hareketin temsilcisi olduğunu aktararak şunları kaydetti:

"Türkiye'nin geleceğine dair bir hedef ortaya koyan başka bir oluşum var mı? Türkiye'nin sorunlarına çözüm üreten farklı bir oluşum var mı? 'Siz yapamadınız geçin, biz yaparız' diyecek kadar cesareti olan var mı? Dünyanın gözyaşları dursun diye bu kadar dik durmayı göze alan Recep Tayyip Erdoğan'dan başka bir cesur yürek var mı? Bugün dünyada gözyaşlarının, acıların umuda dönüştüğü ortak dilin adı Recep Tayyip Erdoğan'dır."