İzmir'de iki polisin hayatını kaybettiği kaza

AYDIN (AA) - İzmir'de dün otomobilin üst geçidin ayağına çarpması sonucu hayatını kaybeden iki polis memurundan Tolga Hakyimez’in cenazesi, memleketi Aydın'ın Nazilli ilçesinde toprağa verildi.
Hakyimez'in (24) Türk bayrağına sarılı naaşı, Yeni Mahalle'deki babaevinde helallik alınmasının ardından Pirlibey Mahallesi Çarşı Camisi'ne götürüldü.
İlçe Müftüsü Necati Topaloğlu tarafından kıldırılan namaz sonrası Hakyimez’in cenazesi, Pirlibey Mezarlığı'nda defnedildi.
Polisin babası Cavit ve annesi Feray Hakyimez, oğullarının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.
Törene Hakyimez’in yakınları, AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, İl Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ, İzmir İl Emniyet Müdür Yardımcıları ile mesai arkadaşları, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
İzmir'in Bornova ilçesinde dün Ankara Caddesi Kazımdirik Mahallesi yakınlarındaki üst geçidin ayağına çarpan 45 HA 1632 plakalı otomobilde bulunan polis memurlarından Erdem Öge (27) ve Tolga Hakyimez (24) hayatını kaybetmiş, yaralanan Enis D. (24) ve Sinan Ş. (25), Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, Hüseyin K. (25) de Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.