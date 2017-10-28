Öne Çıkanlar
Son Dakika
YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İzmir'de iki polisin hayatını kaybettiği kaza

28 Ekim 2017 Cumartesi, 18:47

AYDIN (AA) - İzmir'de dün otomobilin üst geçidin ayağına çarpması sonucu hayatını kaybeden iki polis memurundan Tolga Hakyimez’in cenazesi, memleketi Aydın'ın Nazilli ilçesinde toprağa verildi.

Hakyimez'in (24) Türk bayrağına sarılı naaşı, Yeni Mahalle'deki babaevinde helallik alınmasının ardından Pirlibey Mahallesi Çarşı Camisi'ne götürüldü.

İlçe Müftüsü Necati Topaloğlu tarafından kıldırılan namaz sonrası Hakyimez’in cenazesi, Pirlibey Mezarlığı'nda defnedildi.

Polisin babası Cavit ve annesi Feray Hakyimez, oğullarının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Törene Hakyimez’in yakınları, AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, İl Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ, İzmir İl Emniyet Müdür Yardımcıları ile mesai arkadaşları, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

İzmir'in Bornova ilçesinde dün Ankara Caddesi Kazımdirik Mahallesi yakınlarındaki üst geçidin ayağına çarpan 45 HA 1632 plakalı otomobilde bulunan polis memurlarından Erdem Öge (27) ve Tolga Hakyimez (24) hayatını kaybetmiş, yaralanan Enis D. (24) ve Sinan Ş. (25), Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, Hüseyin K. (25) de Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.

İLGİLİ HABERLER
Ege Denizi'nde yasa dışı geçişler
YEREL

EGE DENİZİ'NDE YASA DIŞI GEÇİŞLER
Cumhuriyet Kupası Yat Yarışları
YEREL

CUMHURİYET KUPASI YAT YARIŞLARI
Dalgıçlar Kuşadası açıklarında uçak batığı buldu
YEREL

DALGIÇLAR KUŞADASI AÇIKLARINDA UÇAK BATIĞI BULDU

&quot;Vodafone Akıllı Köy 15 milyar liralık değer yaratacak&quot;
YEREL

"VODAFONE AKILLI KÖY 15 MİLYAR LİRALIK DEĞER YARATACAK"