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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru

28 Ekim 2017 Cumartesi, 19:08
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru

KARABÜK (AA) - Karabük'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kortej düzenlendi.

Kent Meydanı'nda belediye bandosu eşliğinde başlayan ve Yenişehir Atatürk Anıtı'nda tamamlanan "Cumhuriyet Korteji"ne, Vali Kemal Çeber, eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal, Garnizon Komutanı Albay Tekin Nemlioğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Fatma Danışman, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, İl Jandarma Komutanı Albay Cihan Ulukaya, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar, kurum müdürleri, siyasi parti ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, mahalle muhtarları, Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) öğrencileri, KARDEMİR işçileri ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Yürüyüşte, POMEM öğrencileri uzun bir Türk bayrağı açarak sloganlar attı.

Anıtta düzenlenen törende ise Vali Kemal Çeber ve Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Atatürk Anıtı’na çelenk koydu.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

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