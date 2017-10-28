Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu:

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BURSA (AA) - Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Selçuklu da Osmanlı da Cumhuriyet de bizimdir. Bundan sonra da ilelebet devam edecek, vatan da bizim olmaya devam edecektir." dedi.

Çavuşoğlu, Kestel Belediyesi tarafından yaptırılan Kestel Kültür Sanat Merkezi açılışında yaptığı konuşmada, yarın Cumhuriyetin 94’ncü kuruluş yıl dönümünü hep birlikte kutlayacaklarını belirtti.

Türkiye’nin yaklaşık 100 yıl önce kendi küllerinden yeniden doğduğunu anımsatan Çavuşoğlu, Türk milletinin Anadolu'yu yüzyıllardır kendisine vatan yapan ecdadına yaraşır şekilde vatan kılmaya devam ettiğini vurguladı.

Bu vatan uğrunda şehadet şerbetini içen, gazi olup da vefat edenlere Allah’tan rahmet dileyen Çavuşoğlu, "Allah onlardan razı olsun. Bu cennet vatanı bize bir emanet olarak bıraktılar. Bu cennet vatan gelecek nesillerin bir emaneti olarak bizim uhdemizde ve yönetimimizdedir." diye konuştu.

Çavuşoğlu, 6 yıl sonra Cumhuriyetin 100'ncü yıl dönümünü çok büyük etkinliklerle kutlayacaklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bizim tarihimiz ve geçmişimiz, devlet ve millet anlayışımız bundan çok daha öncesine dayanan bin yılı aşan bir tarihi seyre tabidir. Dolayısıyla bugün Cumhuriyetimizi kutlarken sadece Cumhuriyetle başlayan bir tarihi değil, daha önceki bin yıllık tarihimizin temeli üzerine yeni ve modern bir anlayışla tesis edilen Cumhuriyeti kutlamamız gerekiyor. Türk milleti değerleriyle ve devlet zihniyetiyle çok köklü bir devlettir. Türk devletinin geçmişi sadece 100 yılla kaim değildir. Türk milletinin geçmişi baktığınız zaman 2 bin yıl öncesine kadar kaim olan bir geçmişe sahiptir."

- "Kaybetmek istemiyorsak geçmişimizi iyi okumalıyız"

Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinden ve geçmişinden asla kopmadığını anlatan Bakan Çavuşoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:



"Cumhuriyetimiz o büyük geçmiş medeniyet ve tarihin bir devamıdır. Cumhuriyetimiz, ecdadımızın küllerinden yeniden doğarak gelecek nesillere ve bizlere emanet ettiği büyük bir devlettir. Bazı kesimlerin geçmişi yok saymaları ve itibarsızlaştırmaları bu milletin nazarında karşılık bulmamıştır. Selçuklu da Osmanlı da Cumhuriyet de bizimdir. Bundan sonra da ilelebet devam edecek vatan da bizim olmaya devam edecektir. Biz Anadolu'ya bundan tam 946 yıl önce Alparslan komutasındaki Malazgirt Zaferi'yle ayak basmış bizden kat be kat büyük ordulara sahip orduları yenerek vatan aşkıyla bu mücadeleye sarılarak Anadolu'yu kendimize vatan kıldık. Anadolu'dan ortaya çıkan erenler dünyanın birçok bölgesine giderek bu medeniyeti oralara taşımak suretiyle büyük bir medeniyet ortaya çıkardılar. Selçuklu ve Osmanlı yaklaşık 22 milyon metrekarelik kara parçasında her nerede hüküm sürdüyse orada barış, huzur ve adaletin adresi oldu ama ne yazık ki bugün medeniyet coğrafyamıza baktığımız zaman oralarda hep bir kanın, vahşetin ve şiddetin hakim olduğunu görüyoruz. Bu durum bizi son derece üzüyor. Bugünlerde Ortadoğu coğrafyasında ve bölgemizin etrafında yaşanan hadiseleri 100 yıl öncesiyle değerlendirmek durumundayız. Geçmişte yaşananları göremezsek bugün neler yapılmak istendiğinin idrakinde ve farkında olamayız ve maalesef biz kaybederiz. Kaybetmek istemiyorsak, geçmişimizi iyi okumalı ve tarihimizi tekrar gözden geçirmek zorundayız."

Konuşmaların ardından merkezin açılış kurdelesi Çavuşoğlu ve beraberindekiler tarafından kesildi. Merkezin açılışına Büyükşehir Belediye Başkanvekili Atilla Ödünç, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, Kestel Belediye Başkanı Yener Acar, Kestel Kaymakamı İskender Yönden ve Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Kestel Kültür Sanat Merkezi'nin açılışından önce ilçedeki esnafla ve vatandaşlarla sohbet etti.