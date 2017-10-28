Okçuluk: Türkiye Kupası

ANTALYA (AA) - Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Kupası Finalleri, Antalya'da başladı.
100. Yıl Okçuluk Tesisleri'ndeki organizasyona, klasik ve makaralı yayda, kategorilerinde ilk 8'de yer alan toplam 32 sporcu katıldı.
Bugün gerçekleştirilen makaralı yay finalleri sonunda dereceye giren sporcular şunlar:
- Kadınlar
1- Yeşim Bostan (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)
2- Aleyna Akçınar (Nokta Okçuluk)
3- Ecem Cansu Coşkun (Karşıyaka Belediyespor)
- Erkekler
1- Demir Elmaağaçlı (Okçular Vakfı Spor Kulübü)
2- Buğrahan Ömer Bozkurt (Eskişehir Anadolu Üniversitesi)
3- Samet Can Yakalı (Demka Okçuluk)
Dereceye giren sporculara madalyaları, düzenlenen törenle verildi.
Organizasyon, yarın klasik yay finalleriyle sona erecek.