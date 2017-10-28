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Pakistan heyeti Trabzon'da

28 Ekim 2017 Cumartesi, 19:54

TRABZON (AA) - Pakistan İslam Cumhuriyeti Ticaret ve Tekstil Bakanı Muhammad Pervaiz Malik, Vali Yücel Yavuz'u makamında ziyaret etti.

Vali Yavuz, aynı zamanda Pakistan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı olan Malik ve beraberindeki heyetle, onlara eşlik eden AK Parti Trabzon Milletvekili ve Türkiye-Pakistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Muhammet Balta, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Adnan Günnar, Ayşe Sula Köseoğlu ve Salih Cora ile görüştü.

Malik başkanlığında Pakistanlı milletvekillerinin de yer aldığı heyeti Trabzon'da görmekten mutluluk duyduğunu belirten Yavuz, ziyaretin iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da gelişmesine katkı sağlayacağına inandığı dile getirdi.

Vali Yavuz, ziyaret anısına Malik'e gümüş telkariden hazırlanmış gemi maketi hediye etti.

Daha sonra düzenlenen toplantıda, heyet üyelerine kentin ticari, tarihi ve kültürel değerlerine ilişkin bilgi verildi.

Trabzon'da çeşitli temaslarla bulunacakları belirtilen Malik ve beraberindeki heyetin tarihi ve kültürel mekanlarını da gezecekleri ve 30 Ekim'de kentten ayrılacakları belirtildi.

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