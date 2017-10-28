Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş maçından notlar

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ANTALYA (AA) - Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Süper Lig'in 9. haftasındaki Medipol Başakşehir maçının kadrosuna göre Aytemiz Alanyaspor karşısında 3 değişiklik yaptı.

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan karşılaşmada Güneş, geçen hafta Medipol Başakşehir'le 1-1 berabere kaldıkları müsabakanın kadrosuna göre biri zorunlu 3 değişikliğe gitti.

Beşiktaş'ta Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulundan 6 resmi müsabakadan men cezası alan Caner Erkin'in yerine Gökhan Gönül'e forma şansı verdi. Caner Erkin'in mevkisi olan sol bekte Adriano görev yaparken, Gökhan Gönül ise sağ bekte takımının başarısı için ter döktü.

Güneş, son maçlarda görev verdiği Tolgay Arslan'ı 10. hafta mücadelesinde yedek soyundururken, orta sahada Oğuzhan Özyakup forma giydi. Oğuzhan, bir maç sonra ligde ilk 11'de sahaya çıktı.

Şenol Güneş, üst üste 3 maçta ilk 11'de şans bulan Jeremain Lens'e de yedekler arasında yer verdi. Kırmızı kart cezası nedeniyle Medipol Başakşehir karşılaşmasında kadroda bulunamayan Ryan Babel, cezasının 1 maça indirilmesinin ardından Aytemiz Alanyaspor karşısında ilk 11'de oynadı.





- Aytemiz Alanyaspor'da 2 değişiklik





Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susic, geçen hafta Göztepe ile deplasmanda 3-3 berabere kaldıkları maçın ilk 11'inde zorunlu iki değişiklik yaptı.

Turuncu-yeşilli ekipte gıda zehirlenmesi geçiren futbolcular Remy Riou ile Fabrice Nsakala, Beşiktaş'a karşı takımdaki yerlerini alamadı.

Susic, kaleci Riou'nun yerine Haydar Yılmaz'ı, Nsakala'nın yerine ise Georgios Tzavellas'ı ilk 11'de sahaya sürdü.





- Tribünler büyük oranda doldu





Aytemiz Alanyaspor taraftarı, Beşiktaş maçında takımını yalnız bırakmadı.

Tribünlerin büyük bölümünü dolduran turuncu-yeşilli taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi.

Yaklaşık 750 kişilik Beşiktaş taraftarı da kendilerine ayrılan bölümden takımlarını destekledi.

Aytemiz Alanyasporlu oyuncular, "Cumhuriyetimizin 94. yılını coşku ve onurla kutluyoruz", Beşiktaşlı futbolcular ise Vodafone 39. İstanbul Maratonu ile ilgili, "12 Kasım'da Çocuklar İçin Koşuyoruz" yazılı pankartla sahaya çıktı.