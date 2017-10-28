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KONYA (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısına ilişkin, "Bu zat şunu da söyledi, 'Yüzde 40'ın altına düşersem çekileceğim.' dedi. Çekildi mi? Niye? Akşam başka, sabah başka. Şimdi biz desek ki 'Haydi seçime gidelim', inanın bana kaçacak delik arar." dedi.



Erdoğan, AK Parti Konya İl Başkanlığınca, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda partililere hitap etti.

Salondakilerin, "AK gençlik burada, reisinin yanında" sloganı üzerine Erdoğan, "Bu kadro Allah'ın izniyle Mart 2019'da da destan yazacaktır, Kasım 2019'da da destan yazacaktır. Sizde bu azim, bu kararlılık oldukça Allah'ın izniyle dağları delerek, Ferhat gibi Şirin'e ulaşırız ve ulaşacağız. Kararlıyız." diye konuştu.

CHP'ye yönelik eleştirilerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHP'nin bugüne kadar sadra şifa olacak tek bir sözü, yapıcı eleştirisi" bulunmadığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Varsa yoksa kendi iç çekişmeleri, kendi iç meseleleri, onun dışında dünya yansa bunların umurunda değil. Haklarını da yememek lazım zaman zaman kendi fil dişi kulelerinden kafalarını şöyle bir çıkarıp, iki kelam ettikleri de olmuyor değil. Ana muhalefetin başındaki zat, geçtiğimiz günlerde bu şekilde kafasını kaldırdı ve lüftedip iki hususta görüş beyan etti. Önce 'Erken seçim için hodri meydan' dedi. Çok kabadayıdır biliyorsunuz. Ardından da 'Bu çağrıyı demokrasinin namusunu korumak için yapıyoruz.' dedi. Ne zamandan beri erken seçim demokrasinin namusu oldu? Önce sen bu namus kavramını bir öğren de meydana öyle çık. Yani ağızları açıldığı zaman bizim ahlak değerlerimize tamamen ters özelliklerle ortaya çıkarlar ve ondan sonra 'demokrasinin namusu' der. Eğer 'demokrasinin namusu' diyorsan tapu kadastro memurlarına hakaret olmasın ama onlara eğer desek ki 'Nikah kıyma yetkisi veriyoruz.' Bunlar 'evet' der ama müftülere nikah kıyma yetkisi deyince bunlar Anayasa Mahkemesine götürüyorlarmış."



- Kılıçdaroğlu'nun seçim karnesi



Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçim çağrısında bulunan Kılıçdaroğlu'nun seçim karnesine işaret ederek, "Erken seçim diyen bu zatın seçim karnesine şöyle bir bakıyoruz. Karşımıza çıkan manzara ne biliyor musunuz? 2009 yılında İstanbul'da Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'na aday olmuş, kaybetmiş." dedi.



Bu sırada salondaki bir vatandaşın "Oy bile kullanamadı" diye bağırması üzerine Erdoğan, "Güldürme beni ya, dur. Nasıl oy kullansın, adresi soruyorlar, Kağıthane diyemiyor, Kağıttepe diyor. Ondan sonra adresi bilmeyen seçim kartını alabilir mi, alamıyor. Onu da kaybetmiş." ifadesini kullandı.

Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"2010 yılında anayasa değişikliğiyle ilgili halk oylamasında 'Hayır' kampanyası yapmış, kendisi oy bile kullanamadı, orada da kaybetti. 2011 yılında milletvekili seçimine girdi, yine kaybetti. 2013 yılında emniyet, yargı darbe girişimine her türlü desteği verdi, yine kaybetti. 2014 yılında önce mahalli idareler seçimine sonra cumhurbaşkanlığı seçimine girdi, ikisinde de kaybetti. 2015 yılında iki ayrı genel seçime girdi, yine ikisinde de kaybetti. 2016 yılında 15 Temmuz gecesi darbeciler tarafından açılan yollardan bir yerlere saklandı. Neticeyi bekledi, orada da kaybetti. 'Cumhurbaşkanı bana haber verseydi, beklerdim.' diyor. Şecaat arz ederken sirkatin söylüyor. On binlerce insan havalimanına gelmiş, sormazlar mı 'Bu adamlar burada niye toplandı.' Ama tanklar orada, adamı gidiyor, tanklardaki subaylarla konuşuyor, tanklar çekiliyor, beyefendiye yol açılıyor. Ondan sonra da Bakırköy Belediyesi'ne gidip, orada kahve yudumlarken, bir taraftan da televizyondan darbe sürecini izliyor ve bu şahıs demokratlıktan bahsediyor. Senden demokrat olmaz. Senden olsa olsa darbecilere şakşakçı olur. Başka bir şey olmaz."



- "Başarısızlık abidesi olarak dikseniz ziyaretçi rekoru kırar"



Bu yıl anayasa değişikliği halk oylamasında "hayır" kampanyasını yine kaybettiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, değerlendirmelerine şöyle devam etti: "Derler ki tarihte bir şey iki defa gerçekleşirse ilki trajedidir, ikincisi komedidir. Şimdi bu zat tam on defa aynı akıbeti yaşamış yani kaybetmiş. Konyalıların deyimiyle hep kösülmüş. İyi mi? Kösülmüş. Dolayısıyla bu zatın durumu komedinin de ötesinde, kösülmüş. Fıkra diye anlatsanız insanlar gülmekten kırılır. Başarısızlık abidesi olarak dikseniz ziyaretçi rekoru kırar. Karşımızda o derece absürt bir portre var. Biliyorum ki sizler bu durumu ikrah ederek takip ediyorsunuz ama maalesef bu zatın taşıdığı unvan sebebiyle arada bir de olsa söylediklerine cevap vermek icap ediyor."

Türkiye'de seçimden kaçmayan, sandıktan korkmayan, her fırsatta milletine gitmeyi siyasetinin merkezine koyan bir parti varsa onun da AK Parti olduğunu belirten Erdoğan, seçimlerin zamanında yapılması prensibini, istikrar ve güven ortamını muhafaza etmenin bir gereği olarak hep savunduklarını ve uyguladıklarını hatırlattı.



Kasım 2002'de, "Türkiye'de artık seçimler bir istikrar zeminine oturacak ve yerel, genel bütün seçimleri zamanında yapacağız" dediklerini ve bunu gerçekleştirdiklerini anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Yani benim vatandaşım bilecek ki seçim şu senenin, şu ayında yapılacaktır. Bitti. Asıl demokrasi budur ama geçtiğimiz 15 yılda ülkemizin her kritik döneminde halk oylamasına giden de yine biz olduk. Tabii sırtında yumurta küfesi taşımayan, ülkesi ve milletine karşı hiçbir sorumluluk hissetmeyen bu zatın aklına geldikçe erken seçim demesinin sadece laftan ibaret olduğunu gayet iyi biliyoruz. Hatta bu zat şunu da söyledi, 'Yüzde 40'ın altına düşersem çekileceğim.' dedi. Çekildi mi? Niye? Akşam başka, sabah başka. Şimdi biz desek ki 'Hadi seçime gidelim.' İnanın bana kaçacak delik arar. Bak şimdi yarın yalnız bu lafımın üzerinden hemen bir şeyler söylemeye başlar. Söylesin. Halbuki biz ülkemizin ve milletimizin huzuru ve güveni, ekonomimizin gelişmesi ve büyümesi için orta ve uzun vadeli planlar yapacak şekilde önümüzü görmeye ihtiyacımız olduğuna inanıyoruz."

(Sürecek)