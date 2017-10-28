Trabzonspor Kulübü Divan Genel Kurulu toplantısı

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TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, "Kimse koltuğa yapışmış değil. Önemli olan bu gidişatı en sağlıklı şekilde götürmektir." dedi.

Çubukçu, Trabzonspor Kadir Özcan Gençlik Geliştirme Merkezi'nde düzenlenen kulübün 40. Olağan Divan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Trabzonspor'a 1982'de üye olduğunu anımsatarak, "15 senedir de divan kurulu üyesiyim. Statta su sattığım günleri de biliyorum. Bütün herkes inanıyorum ki Trabzonspor'un önemini bilerek buraya geldi." dedi.

Trabzon'dan sadece mecburi görev dönemlerinde ayrıldığını anlatan Çubukçu, "Şampiyon olduğumuz yıl da doktorluğunu yaptım. Fabrika ayarlarımıza geri dönmemiz gerektiğine inanıyorum. Az sayıda kalmış olabiliriz. Şu an burada olan herkesi yönetici olarak kabul ediyorum." ifadelerini kullandı.

Çubukçu, tüzük konusunda üç toplantı yaptıklarına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Çarşamba günleri yönetim olarak toplanıyoruz. Herkesin katkı vermesini bekliyoruz. Sosyal medya konusu oldu. Buradan Trabzonspor'un yönetilemeyeceğine ben de katılıyorum. Trabzonspor'un İstanbul'a taşınması gibi bir düşünce aklımızdan geçmedi. Yarınki maç (Galatasaray maçı) gerçekten önemli. Burada kimse koltuğa yapışmış değil. Önemli olan bu gidişatı en sağlıklı şekilde götürmektir."





- Sürmen: "Lütfen kongre kararı alın"





Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, mayıs ayında 10 maddelik bir deklarasyon yayımladıklarını hatırlattı.

Deklarasyonu kendisine ait sosyal medya hesabından da paylaştığını belirten Sürmen, "Tepkiler çığ gibi. Kulübün sıkıntıları var. Kimse dört dörtlük yöneticilik yapmamıştır. Önemli olan birlikte düşünüp ortak aklı öne çıkartmaktır. Trabzonspor başarılı olduğu yıllarda ortak akılla yönetilmiştir." dedi.

Sürmen, yönetime, seçimli genel kurula gitmesini tavsiye ettiklerini dile getirerek şu değerlendirmede bulundu:

"Takdir yönetimin, biz onlara 'Niye gitmiyorsunuz?' diye de hesap sormayız ama yarın sıkıntı olduğu zaman o arkadaşlarımız 'Ya bize kimse bir şey diyemez.' dememeli. Burada bir tehlike var, buna dikkat edelim. Lütfen camianın sesine kulak verin. Yarın Galatasaray maçının sonucuna göre -elbette hepimizin gönlü galibiyetten yana- karar vermeyin, bu tehlikeli bir şey. Yarın daha büyük sorunlar karşınıza çıkar. Bir an önce, Galatasaray maçını yensek bile o akşam bir seçimli olağanüstü kongre kararı lütfen alın, camia rahatlasın. 'Süremi dolduracağım.' şeklindeki ısrarda ben şunu yanlış buluyorum: Üç yıllığına insanların verdiği oyu geri alma hakkı yok mu?"

Yönetim kurulunun başkanla beraber 15 kişilik ekipten oluştuğunu ifade eden Sürmen, "Medeni Kanunun 84. Maddesi'ne göre yönetimin yarısından bir fazlası 8. Yönetim şu anda kıl payı ayakta durabiliyorsa, bunun krizi yönetmeyi bırak sayısal, niteliksel ve motivasyon olarak yeterliliği var mı?" diye konuştu.

Sürmen, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu sayılara dikkat etmezseniz, Allah korusun bu kulüp geçmişte yaşandığı gibi mahkeme kapılarına düşer. Tüzüğün 43/a, b, c maddesi net bir şekilde sayısal eksiklik durumunda nelerin olması gerektiğini anlatmıştır ama eğer yönetim görevini yapmazsa ve sayısal rakam aşağıya düşerse, Denetleme Kurulundan da bize 'sayısal olarak kulüp yönetilemez durumdadır' diye rapor gelirse, Divan Başkanlığı olarak tüzüğün 52/d maddesini kullanacağımızdan yönetimin haberi olsun. Başarılı olun, biz sizi alkışlar ve omuzlarda taşırız, size yanlış bir şey söyleyeni de 'Yanlış biliyorsunuz.' diye uyarırız ancak kişisel beklentilerle 'Ben süremi dolduracağım.' diye bekleyerek yönetimin camiayla inatlaşmasının hiçbir yararı yok."

Kulübün eski başkanlarından İbrahim Hacıosmanoğlu ise 2,5 yıl başkanlık yaptığını anımsatarak, "Çok zor şartlarda çalıştık. Kimseye boynunu büktürmedim, bana yapılanların Trabzonspor’a zarar verdiğini… Üç sezon oldu hala beni ve yönetimimi suçlu göstermesi, ucuz ve abesle iştigal etmektir. Bizim dönemimizdeki kulüp, Usta'ya bırakılandan çok daha kötü durumdaydı ve hiç kötü durum edebiyatı yapmadım." şeklinde konuştu.





- Borç 777,6 milyon lira





Denetleme Kurulunun raporunda, kulübün net borcunun 777 milyon 616 bin 540 lira olduğu belirtildi.

Kulübün 31 Ağustos 2017 itibarıyla üye sayısının 26 bin 325 kişi olduğu aktarıldı. Raporda, kulübe 1 Ocak-31 Ağustos 2017 döneminde 463 yeni üyenin kaydının yapıldığı ifade edildi.

Yaklaşık 3 saat süren toplantıda, divan kurulu üyesi olan 38 kişiye belgeleri verildi.