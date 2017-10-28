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Futbol: Süper Lig

28 Ekim 2017 Cumartesi, 20:36


Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Serkan Çimen

Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Gassama, Welinton, Fofana, Tzavellas, Sackey, Taha Yalçıner, Efecan Karaca, Junior Fernandes, Emre Akbaba, Vagner Love

Beşiktaş: Fabricio, Gökhan Gönül, Pepe, Tosic, Adriano, Hutchinson, Oğuzhan Özyakup, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk Tosun

Goller: Dk. 8 Cenk Tosun (Beşiktaş), Dk. 26 Welinton (Aytemiz Alanyaspor)


ANTALYA (AA) - Süper Lig'in 10. haftasında yapılan Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş maçının ilk yarısı, 1-1 berabere tamamlandı.

Karşılaşmanın 6. dakikasında Aytemiz Alanyaspor gole yaklaştı. Vagner Love'ın ara pasında ceza sahasında topla buluşan Efecan Karaca'nın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Fabricio'nun müdahalesiyle oyun alanına döndü. Devam eden atakta hakem Yaşar Kemar Uğurlu, ofsayt kararı verince ev sahibi ekibin hücumu sonlandı.

8. dakikada Beşiktaş karşılaşmada öne geçti. Oğuzhan Özyakup'un ara pasında Cenk Tosun, ceza sahasında kaleci Haydar Yılmaz'la karşı karşıya kaldı. Haydar Yılmaz'ı geçen Cenk Tosun, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 0-1

26. dakikada Aytemiz Alanyaspor karşılaşmada beraberliği yakaladı. Sağ taraftan Emre Akbaba'nın kullandığı korner sonrasında oluşan karambolde, ceza sahası çizgisi önünde Junior Fernandes'in pasıyla topla buluşan Welinton'un gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Fabricio'nun solundan ağlarla buluştu: 1-1

30. dakikada Aytemiz Alanyaspor savunmasının hatasında topu kapan Talisca'nın ceza sahası dışından sağ çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

32. dakikada ceza sahası ön çizgisi üzerinde topla buluşan Emre Akbaba'nın yerden vuruşunda, kaleci Fabricio son anda uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

41. dakikada sağ taraftan ceza sahasına giren Emre Akbaba'nın pasında topla buluşan Efecan Karaca'nın vuruşunda, kaleci Fabricio meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

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