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ARDAHAN (AA) - Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Genel Başkanı Metin Memiş, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin, "Bundan sonra bunların ülkemizle mücadelesi bitmeyecek. Onun için bizim nöbetimiz bugün bitmiyor. Biz her daim nöbette olacağız. Her daim bu ülkenin geleceği için çocuklarımızın geleceği için nöbet tutacağız." dedi.



Ardahan'da sendika üyeleriyle bir araya gelen Memiş, burada yaptığı konuşmada, sendikacılık anlayışlarında vatan, millet ve bayrak olduğunu belirtti.

Memiş, klavye milliyetçiliği yapanların, milliyetçiliği sözde olanların 15 Temmuz'un darbe kalkışması olduğunu bile açıklayamadığını dile getirerek, "Üyelerini sokağa dahi davet edemediler ama Memur-Sen ailesi olarak bizler bir milyon üyemizi, 'vatan için, çocukların geleceği için, namusun için meydanlara in.' diyerek davet ettik. Bizler de köşe bucak saklanmak yerine Ankara'da tankların önünde dimdik durduk. Bizim sendikacılık anlayışımızda millet, vatan, bayrak sevdası vardı. Mazlum milletlerin umudu olmak, çalışanlarına sahip çıkma vardı. Bu anlayışımızı hiçbir zaman bozmayacağız." ifadesini kullandı.

- "Daha çok mücadele edeceğiz"

Çanakkale'den 102 yıl önce ülkeye girmek isteyenlerin amacına ulaşamadığını, ancak bunun mücadelesini hala sürdürdüklerini belirten Memiş, şöyle devam etti:

"Çanakkale'de nasıl ki, şanlı bir tarih yazıldıysa, 15 Temmuz'da da milletimiz şanlı bir direniş göstermiştir. 7 düvele öyle bir meydan okundu ki, bundan sonra bunların oyunu bitmeyecek. Bundan sonra bunların ülkemizle mücadelesi bitmeyecek. Onun için bizim nöbetimiz bugün bitmiyor. Biz her daim nöbette olacağız. Her daim bu ülkenin geleceği için çocuklarımızın geleceği için nöbet tutacağız. Daha çok çalışacağız, Daha çok mücadele edeceğiz ve kimsenin ülkemizi bölmesine müsaade etmeyeceğiz. Bu ülkeyi Suriye gibi yapmalarına hep birlikte müsaade etmeyeceğiz."



Türkiye'nin Suriye politikasının da iyi okunması gerektiğini vurgulayan Memiş, "Yıllar önce bölgemizde birileri satranç oynuyordu, biz sadece kenardan bakıyorduk. Bugün artık biz de satrancı çok iyi oynuyoruz. Onların oyununu bozmak için 'biz de varız.' diyoruz. Türkiye sınır güvenliğini sağlamak ve mazlum milletlere umut olmanın mücadelesini veriyor." diye konuştu.

Memiş, Ardahan'da sağlık çalışanlarının yüzde 60'nın Sağlık-Sen üyesi olmayı tercih etmesini önemsediklerini de sözlerine ekledi.

