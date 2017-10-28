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Trabzon'da "Cumhuriyet Yürüyüşü" düzenlendi

28 Ekim 2017 Cumartesi, 21:05

TRABZON (AA) - Trabzon'da, "Cumhuriyet Yürüyüşü" organize edildi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 94. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Trabzon Valiliği önünden başlayan yürüyüş, Atatürk Alanı'ndaki 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda sona erdi.

Yürüyüşe Vali Yardımcısı Nusret Şahin, CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Garnizon Komutanı Kıdemli Albay Osman Akyıldız, Trabzon Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Seyyah Sağıroğlu, gaziler, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

İçişleri Bakanlığınca uygulanan "Biz Anadoluyuz" projesi kapsamında iki gün önce kente gelen Şanlıurfalı çocukların da katıldığı yürüyüş, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

Vali Yücel Yavuz'un eşi Şengül Yavuz'un eşlik ettiği çocukların bordo mavili fular taktıkları görüldü.

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