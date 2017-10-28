29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında okçuluk müsabakaları gerçekleştirildi.

Türkiye Okçuluk Federasyonu Zonguldak İl Temsilciliği ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Site Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakalar öncesi saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Türkiye Okçuluk Federasyonu Zonguldak İl Temsilcisi Önder Alkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce 15 Temmuz şehitlerini anmak için bir turnuva gerçekleştirdiklerini anımsattı.

"Bugün çocuklar için özel bir gün olacak." diyen Alkan, "Çocuklarda milli bilinci oluşturmak amacıyla bu turnuvayı düzenledik. İnşallah çocuklarımız bugünü unutmayacaktır. Kent genelinde düzenlediğimiz turnuvaya katılım yüksek oldu. Bu sporcular arasından önce Türkiye şampiyonasına katılacak, daha sonra uluslararası alanda Türkiye'yi temsil edecek isimleri çıkarmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Önder Alkan, çocukların birlik ve beraberlik içerisinde Türkiye'yi ileriye taşıyacak faaliyetlerde yer almalarının önemli olduğunu belirtti.

Turnuvada, 9-10 yaş kızlar kategorisinde Tuanna Kiret, erkeklerde Muhammed Eren Bayrak, 11-12 yaş kızlarda İrem Naz Yavuz, erkeklerde Yağız Bıyık ve 13-14 yaş kızlarda Sıla Betül Arslan, erkeklerde Mehmet Özer Çelik birinciliği kazandı.

Dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.