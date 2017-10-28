AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık Tekirdağ'da

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

TEKİRDAĞ (AA)- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Müslüman coğrafyasında yaşanan zulümlerin bitmesi için Türkiye'nin dua ettiğini belirterek, "Filistin'de, Suriye'de, Arakan'da, İran'da, Irak'ta, Afganistan'da yaşanan zulümlerin bitmesi hepimizin duası. Mazlum coğrafyaların umut ülkesi Türkiye'dir." dedi.

Çalık, "Sosyal Politikalarda Gönül Adımları" programı kapsamında düzenlenen toplantı için geldiği Tekirdağ'da, Tekirdağ Valiliği'ni ziyaret etti.

Esnaf ziyaretinin ardından AK Parti Süleymanpaşa İlçe Başkanlığı'na gelen Çalık, burada yaptığı konuşmada, Müslüman coğrafyasında yaşanan zulümlerin bitirilmesi için Türkiye'nin güçlü olması gerektiğini söyledi.

Çalık, tarihte olduğu gibi Türk halkının ve Türkiye'nin her zaman mazlumun yanında saf tuttuğunu dile getirerek, "Türkiye, Müslüman coğrafyasında yaşanan zulümlerin bitmesi için dua etmektedir. Filistin'de, Suriye'de, Arakan'da, İran'da, Irak'ta, Afganistan'da yaşanan zulümlerin bitmesi hepimizin duası. Mazlum coğrafyaların umut ülkesi Türkiye'dir. Bu coğrafyaların bir tek umudu olan bir lideri var; onun adı da Recep Tayyip Erdoğan'dır." diye konuştu.

- "15 Temmuz destanını 80 milyon birlikte yazdı"

Türkiye'nin 15 Temmuz'da millet olarak destan yazdığını belirten Çalık, şunları kaydetti:

"15 Temmuz destanını 80 milyon birlikte yazdı. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın o geceki cümleleri 80 milyonun dışarıya çıkmasına vesile oldu. O gün 15 Temmuz'da destan yazdık. 15 Temmuz destanının arkasını getirmek sizlere düşüyor. Türkiye'yi emin adımlarla 2019, 2023 ve 2071'e ulaştırmak mücadelesi kutlu bir mücadele. Bu mücadelede hepimiz yol arkadaşıyız. Türkiye için ümmetin umudu dedik. Bütün dünya artık uyumuyor 'korkulu rüya görürüz' diye.' Bir gün bir gece Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye daha büyürse, gelişirse' diye her gece korku yaşıyorlar."

Çalık, her geçen gün Türkiye'nin büyümeye devam ettiğini dile getirerek, uluslararası güçlerle, terör örgütleri, PKK, FETÖ, DHKP-C ve DEAŞ'la sonuna kadar mücadele edileceğini vurguladı.

Çalık, daha sonra 15 Temmuz gecesi şehit olan polis memuru Münir Alkan'ın ailesini ziyaret etti.