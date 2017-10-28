Futbol: Süper Lig

Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Serkan Çimen
Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Gassama, Welinton, Fofana, Tzavellas, Sackey (Dk. 80 Cenk Ahmet Alkılıç), Taha Yalçıner, Efecan Karaca (Dk. 72 Emre Nefiz), Junior Fernandes, Emre Akbaba, Vagner Love
Beşiktaş: Fabricio, Gökhan Gönül, Pepe, Tosic, Adriano, Hutchinson, Oğuzhan Özyakup (Dk. 65 Tolgay Arslan), Quaresma, Talisca (Dk. 79 Negredo), Babel, Cenk Tosun (Dk. 90+2 Necip Uysal)
Goller: Dk. 8 Cenk Tosun, Dk. 88 Negredo (Beşiktaş), Dk. 26 Welinton (Aytemiz Alanyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 52 Welinton, Dk. 58 Gassama, Dk. 78 Tzavellas (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 78 Pepe (Beşiktaş)
ANTALYA (AA) - Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti.
47. dakikada Oğuzhan Özyakup'un ceza sahası dışından vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Haydar Yılmaz'da kaldı.
60. dakikada sağ kanattan son çizgiye inen Quaresma'nın ortasında arka direkte Talisca topa kafayı vurdu. Kaleci Haydar Yılmaz meşin yuvarlağı kontrol etti.
77. dakikada ceza sahası dışında sol çaprazda topla buluşan Babel'in şutunda, kaleci Haydar Yılmaz meşin yuvarlağı son anda kornere tokatladı.
88. dakikada Beşiktaş karşılaşmada yeniden öne geçti. Adriano'nun sağ çaprazdan ortasında, penaltı noktası üzerinde Negredo, kafayla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-2
90+2. dakikada Quaresma'nın sol kanattan ortasında ceza sahasında Negredo topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak auta çıktı.
Beşiktaş, karşılaşmayı 2-1 kazandı.