Antalya'da cinayet

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde jandarmaya giderek birlikte yaşadığı kadını bıçaklayarak öldürdüğünü söyleyen zanlı gözaltına alındı, kadının cesedi su kuyusunda bulundu.
İlçe Jandarma Komutanlığına giden Osman A. (69), Karaveliler Mahallesi'nde birlikte yaşadığı Nazmiye Y'yi (38) bıçaklayarak öldürdüğünü söyledi.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Osman A'nın gösterdiği su kuyusunda kadının cesedini buldu.
Olay yerindeki incelemenin ardından Nazmiye Y'nin cesedi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Gözaltına alınan Osman A'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.