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SAMDOB’dan "Cumhuriyet" konseri

28 Ekim 2017 Cumartesi, 22:22
SAMDOB’dan "Cumhuriyet" konseri

SAMSUN (AA) - Samsun Devlet Opera ve Balesi'nin (SAMDOB) Cumhuriyet'in 94. yılı dolayısıyla gerçekleştirdiği özel ''Cumhuriyet'' konseri izleyicilerden büyük beğeni aldı.

Atatürk Kültür Merkezi'nde Samsun Opera Orkestrası ve korosunca gerçekleştirilen konserde, Muammer Sun, Ulvi Cemal Erkin, Faik Canselen, Bujor Hoinic, Felix Körling'in eserlerine yer verildi. Cumhuriyet konserinde orkestrayı Artun Hoinic yönetti.

Cihat Aşkın'ın solist keman sanatçısı olarak yer aldığı konser, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

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