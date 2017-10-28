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Adıyaman'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

28 Ekim 2017 Cumartesi, 22:46
Adıyaman'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Altınşehir Mahallesi Eğriçay Köprüsü üzerinde İbrahim Halil Akdağ idaresindeki 02 HY 998 plakalı otomobil, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 02 AD 884 plakalı otomobile çarptı. Bu sırada Bahattin Gelen idaresindeki 03 BD 719 plakalı minibüs de kaza yapan araçlara çarptı.

Kazada sürücüler Akdağ ve Gelen ile araçlardaki Bülent Dişkaya ile Onur Kalan yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

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