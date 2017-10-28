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2. Güz Günleri Köyceğiz Bisiklet Festivali

28 Ekim 2017 Cumartesi, 22:57


MUĞLA (AA) - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen 2. Güz Günleri Köyceğiz Bisiklet Festivali'nde üçüncü gün tamamlandı.

Köyceğiz Belediyesi tarafından "Maceraya sen de katıl" sloganıyla düzenlenen ve 20 ilden 100 bisiklet tutkununun pedal çevirdiği etkinliğin üçüncü gününde, Hamitköy Seyir Terası-Sultaniye Kaplıcaları-Kaunos Kaya Mezarları etabı geçildi.

Bugün 50 kilometre pedal çeviren sporcular, dün 55, ilk gün ise 65 kilometre yol katetmişti. Yarın sona erecek festivalde, toplamda 220 kilometrelik parkur tamamlanmış olacak.

Köyceğiz Belediye Cittaslow (Sakin şehir) Koordinatörü Halil Karanfiloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Köyceğiz'in bir bisiklet kenti olduğunu kaydetti.

Köyceğiz'in önemli bisiklet rotalarına sahip olduğunu belirten Karanfiloğlu, şunları söyledi:

"İlçemizde 4 bisiklet rotası bulunuyor. Sakin Şehir adaylık sürecimizde bisiklet kullanımını teşvik etmek ve bölgemizin tanıtımı açısından etkinliklerimize önem veriyoruz. Herkesin bölgemizin güzelliklerini, muhteşem doğasını ve organik ürünlerini görmesi gerektiğine inanıyoruz. Festival kapsamında bisiklet tutkunlarını ilçemizde ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz."

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