AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık Tekirdağ'da

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TEKİRDAĞ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, üreten kadınları bir arada görmekten mutluluk duyduğunu belirterek, "Kadınlarımız üretecek ve Türkiye büyüyecek. Kadınlarımız güçlenecek Türkiye güçlenecek." dedi.

Çalık, "Sosyal Politikalarda Gönül Adımları" programı kapsamında düzenlenen toplantı için geldiği Tekirdağ'da, "Genç Çiftçi Girişimci Kadınlarla" buluştu.

Merkez Süleymanpaşa ilçesindeki Banarlı Mahalesi'nde bir okulda gerçekleşen buluşmada Çalık, AK Parti olarak kadınlara her konuda destek oldularını söyledi.

Çalık, kadın istihdamını artırdıklarını, kadınların iş gücüne katılımını yüzde 34'e çıkartıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Kadınlarımız üretecek ve Türkiye büyüyecek. Kadınlarımız güçlenecek, Türkiye güçlenecek. Sağlık yardımlarımızda annelerimize yardımda bulunduk. Kadınlarımızın hastanelerde yaşadığı sıkıntıları biliyorsunuz. Kadınlarımızın doğumlarını hastanelerde yapmaları için çok önemli düzenlemeler yaptık. Şu anda doğumların yüzde 99'u hastanelerde yapılmakta. Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan önderliğin de 'Haydi Kızlar Okula' kampanyası başlattık ve şu anda toplamda kız çocuklarımızın okullaşma oranı yüzde 100'e varmış durumda."

Ziyaret sırasında Çalık, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'yı telefonla arayarak kadın çiftçilere yaptıkları desteklerden dolayı teşekkür etti.

Türkiye'nin büyümesinde kadınların önemli rol oynayacağının altını çizen Çalık, telefonda Fakıbaba'ya, "Kadınlarımız hibe desteği ile 6'şar büyükbaş hayvan almışlar ve sizlere teşekkür ediyorlar. Sizden isteğimiz kadın çiftçilerimizin bu alanda desteklenmelerinin devam etmesi. Desteklere devam edersek çok iyi bir iş yaparız kıymetli bakanım. Tekirdağ ve Türkiye genelinde kadın çiftçilerimize verdiğiniz destekler için teşekkür ederim. Bizler her zaman kadınlarımızın yanında ve önlerinde olacağız." dedi.

Çalık'ın bu sözleri üzerine Fakıbaba da mikrofonu açık telefondan, şu karşılığı verdi:

"Bacılarıma şükranlarımı sunuyorum, hayırlı akşamlar diliyorum. Emin olun daha güzel projeler çıkacak, özellikle kadınlar için çok çıkacak. Yakında farklı müjdeler vereceğiz inşallah. Şu anda bakanlıktayım onların hazırlıklarını yapıyorum."

Çalık, daha sonra Roman vatandaşların yoğun olarak yaşadığı Aydoğdu Mahallesi'nde bir aileye misafir oldu.