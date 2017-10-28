29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru

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EDİRNE (AA) - Edirne'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Edip Akbayram ve Hüseyin Turan konser verdi.

Edirne Belediyesi tarafından, Cumhuriyet'in kuruluşunun 94. yıl dönümü dolayısıyla Saraçlar Caddesi'nde düzenlenen konserde, ilk olarak sahneye çıkan Edip Akbayram, şarkılarını hayranları eşliğinde söyledi.

Yaklaşık 1 saat sahnede kalan Akbayram, yağışa rağmen kendisini yalnız bırakmayan vatandaşlara teşekkür etti.

Akbayram'ın ardından sahne alan Hüseyin Turan da sevilen şarkılarını seslendirdi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, konser arasında yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 94. kuruluş yıl dönümünü arifesi gibi önemli bir günde kendilerini kırmayarak Edirne'ye gelen Akbayram ve Turan'a teşekkür etti.

Mustafa Kemal'in Türk milletine en büyük armağanı olan Cumhuriyet'in 94. yıl dönümü kutlayan Gürkan, "Cumhuriyet sadece bir rejimin bir sistemin adı değildir. Gariban bir ailenin çocuğunun bu ülkenin en büyük sanatçılarından biri olmasıdır. Cumhuriyet, gariban bir çiftçi çocuğunun belediye başkanı yapılması, doktor olması, öğretmen olmasıdır. Cumhuriyet en çok kadın ve kızlarımızın zaferidir, en çok da onlara lazımdır." diye konuştu.























