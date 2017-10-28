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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

28 Ekim 2017 Cumartesi, 23:17


Salon: Karataş Şahinbey

Hakemler: Zafer Yılmaz, Ziya Özorhon, Serhat Büker

Gaziantep Basketbol: Rudd 28, White 19, Orhan Haciyeva, Lyons 30, Williams, Berke Sungur, Balazic 16, Erden Eryüz, Adnan Hepgür, Can Uğur Öğüt 5, Erol Can Çinko, Armand 20

Eskişehir Basket: Berkay Candan, Yunus Emre Sonsırma 13, Ayres 20, Baron 26, Buğrahan Tuncer 3, Caner Erdeniz 6, Rowland 21, Marshall 21, Mehmet Fırat Alemdaroğlu, Dorukhan Engindeniz, Kravtsov 9, Doğan Şenli

1. Periyot: 23-33

Devre: 44-50

3. Periyot: 75-66

Normal Süre: 93-93


GAZİANTEP (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Eskişehir Basket, uzatmaya giden maçta deplasmanda Gaziantep Basketbol'u 119-118 yendi.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçın 6. dakikasında Eskişehir Basket, Baron'ın sayılarıyla 22-17'lik üstünlük yakalarken, ilk çeyreği de 10 sayı farkla önde tamamladı: 33-23. Konuk ekip, üstünlüğünü koruyarak soyunma odasına 50-44 önde gitti.

İkinci yarıya iyi başlayan Gaziantep Basketbol, White ile basketler bularak 23. dakikada farkı 3 sayıya (55-58) indirdi. İyi savunmasının yanı sıra hücumda etkili olan ev sahibi takım, 3. periyot sonunda 75-66 ile skoru lehine çevirmesini bildi.

Eskişehir Basket, son periyotta hızlı hücumlarla oyunda dengeyi kurdu ve maçın normal süresi 93-93 beraberlikle tamamlandı.

Mücadelenin uzatma bölümü de büyük çekişmeye sahne oldu. Daha az hata yapan Eskişehir Basket, karşılaşmayı 119-118 kazandı.

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