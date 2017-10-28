Bursa'da fener alayı

BURSA (AA) - Bursa'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında, fener alayı düzenlendi.
Bursa Büyükşehir Belediyesince düzenlenen etkinlik kapsamında, Tophane Saltanat Kapısı'nda toplanan grup ellerinde fener ve Türk bayraklarıyla Heykel'deki Atatürk anıtına kadar yürüdü.
Yürüyüş sırasında bando eşliğinde marşlar söylendi. Bursalılar yürüyüşe yoğun ilgi gösterdi. Etkinlik kapsamında "Cumhuriyete Giden Yol" adlı ses ve ışık gösterisi yapıldı.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Abdülkadir Karlık, etkinlikte yaptığı açıklamada, Mustafa Kemal Atatürk ve şehitleri rahmetle andığını söyledi.
Karlık, Cumhuriyetin kuruluşunun 94'üncü yılı nedeniyle fener alayını gerçekleştirdiklerini belirterek ''Başta Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz." dedi.