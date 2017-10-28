Maçın ardından

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ANTALYA (AA) - Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, "Taraftarlarımız sabırlı olsun. Hem oyunculara, takıma, yönetime güvensinler hem de dışarıda oluşabilecek olumsuz havadan etkilenmesinler. Bu bir sabır işidir." dedi.

Güneş, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, etkili oynadıkları ve iyi pas yaptıkları dakikalarda golü bulduklarını belirterek, "Golden sonra da oyuna hakimdik. Ancak golden sonra pas oynama anlayışımız geriye doğru olunca rakibe korner pozisyonu verdik ve golü yedik. Oyunun tamamına baktığımız zaman ikinci yarıda daha üstündük, daha kazanma arzumuz vardı. Golü de geç bulduk. Mutluyuz, 3 puanı aldık. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum." diye konuştu.

Güneş, deplasmanlardan çok az puan alan bir takım olduklarını, Aytemiz Alanyaspor'a konuk oldukları karşılaşmada ise 3 puan çıkardıklarını kaydederek, "Daha önce deplasmanda Karabükspor'u yenmiştik. Fenerbahçe'ye, Gençlerbirliği'ne yenildik. Kasımpaşa ile berabere kaldık. Dolayısıyla kayıp puanlarla gidiyoruz. Kayıp puanlarımızın çoğunu deplasmanda yaptık." değerlendirmesinde bulundu.

Güneş, kendilerinden beklenmeyen puan kayıplarını yaptıklarını bildiklerini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Taraftarlarımız sabırlı olsun. Hem oyunculara, takıma, yönetime güvensinler hem de dışarıda oluşabilecek olumsuz havadan etkilenmesinler. Bu bir sabır işidir. Hiçbir çirkinlik yapmadan işimize odaklanmak zorundayız. Bize yapılan haksızlığa arkamızı dönüp, kendi işimizi yapacağız. Haksızlık yapmamaya çalışacağız. Şu anda var diye söylemiyorum. Onun muhakemesini kamuoyu yapıyor. Hangi kurumlar neler yapıyor, neler yapmıyor beni ilgilendirmez. Ben sadece takımı çalıştırıyorum, taraftar da takımına sahip çıksın, desteklesin. Onların keyif alacağı bir futbol oynamaya çalışıyoruz. İşimiz kolay değil, lig bir maraton ama Türkiye'de maalesef diğer takımları yok sayıyorlar. Onun üzerinden de diğer takımlara karşı oynayanlara da biraz daha oradan vurmaya çalışıyorlar. Büyük takımların daha iyi netice alması, daha üstün oynaması belki tartışılabilir ama onlara saygısızlık etmeyi gerektirmiyor. Ailesine, kişiliklerine, kendilerine olumsuz bir ortam oluşturup bunlar üzerinden nemalanmak doğru değil."





- "Negredo gayretliydi"





Güneş, galibiyet golünü atan Alvaro Negredo'nun gayretli bir oyun sergilediğini ve attığı golden dolayı onun adına sevindiğini dile getirdi.

Negredo'nun gol atamadığı için moralinin bozuk olduğunu ve kenarda kaldığını vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı, "Ancak takım, böyle bir takım. Biri oynayacak, çıkacak. Diğeri girecek, gol atacak ya da atamayacak. Futbol böyle bir oyun. Çok çalışıp iyi niyetli olduktan sonra mutlaka karşılığını bulur. Bazen geç bulur. Yeni gelen arkadaşlarımızın takımdaki uyumu yakalamasına daha zaman var gibi görünüyor. Onları yakaladıktan sonra çok daha iyi olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Ryan Babel'in cezasının bir maça düşürülmesi ile ilgili soru üzerine Güneş, "Cezayı biz vermedik, cezayı biz indirmedik. Konunun benimle alakası yok." ifadelerini kullandı.

Güneş, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada ise Aytemiz Alanyaspor karşısında yaptığı son değişiklik öncesi kenarda ısınan tüm oyuncuları yedek kulübesine çağırdığını belirterek, "Orta sahada değişiklik yapmayı düşünüyordum. Oyuncuları yanıma çağırırken kimi alacağımı henüz söylememiştim. Medel'i düşünüyordum. Medel'in 'Ben girmeyeceğim.' havası vardı. Ben o anda Necip'i söyledim. Kötü niyetleri yoktu. Geliş tarzları yürüme şeklindeydi. Bu doğru değil, hepsi heyecanla gelmeliler. Ben çağırdığımda her oyuncu koşarak gelmeli." değerlendirmesinde bulundu.