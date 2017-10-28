Maçın ardından

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ANTALYA (AA) - Süper Lig'in 10. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Safet Susic, "Beşiktaş hak etti, bizden daha iyi oynadı." dedi.

Susic, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Beşiktaş'ı galibiyetinden dolayı kutladığını söyledi.

"Beşiktaş hak etti, bizden daha iyi oynadı." diyen Susic, ilk yarının kendileri açısından kötü geçmediğini, ortada bir oyun olduğunu ancak ikinci devrede sahip oldukları bütün topları 2-3 pas yaptıktan sonra kaybettiklerini belirtti.

Susic, Beşiktaş'ın ikinci yarının tamamını kendi sahalarında oynadığını kaydederek, "Aslında oyun planımızda bu kadar geriye çekilmek yoktu. Ancak orta sahada çok top kaybettiğiniz zaman mecburen çıkamıyorsunuz. Bir iki pas yapıyoruz ve top kaybediyoruz. Beşiktaş'ı tekrar tebrik ediyorum. Beşiktaş şu anda Türkiye'nin en iyi, en formda takımı. Belki son 5-6 dakika daha direnebilseydik, bir puan alabilirdik. Ancak olmadı." diye konuştu.

Remy Riou ve Fabrice Nsakala'nın maçtan bir gün önce gıda zehirlenmesi geçirdiklerinin hatırlatılması üzerine Susic, bu oyuncuların yanı sıra sakatlıkları nedeniyle Mbilla Etame ve Ioannis Maniatis'ten de Beşiktaş karşısında faydalanamadıklarını dile getirdi.

Susic, 4 oyuncunun da alternatif açısından kendileri için çok önemli olduğunu vurguladı.

Kanat oyuncularının da maçta çok top kaybettiğini aktaran Susic, "Devre arasında oyuncularımdan top kaybetmemelerini istedim. Özellikle kanattaki oyuncularımdan. Ancak olmadı. Belki Beşiktaş takımından korkmuş, çekinmiş olabilirler." ifadelerini kullandı.