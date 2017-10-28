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TRABZON (AA) - Pakistan İslam Cumhuriyeti Ticaret ve Tekstil Bakanı Muhammad Pervaiz Malik, "15 Temmuz darbe girişiminde Türk halkı kendi liderinin söylediğini kabul ederek bir direniş gösterdi. Bu savaşı kazanmak için demokrasiye sahip çıktı." dedi.

Pakistan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı da olan Malik ile beraberindeki heyet, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasında (TTSO) düzenlenen toplantıda iş adamlarıyla bir araya geldi.

Malik, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine dikkati çekerek, "Türk halkı kendi liderinin söylediğini kabul ederek bir direniş gösterdi. Bu savaşı kazanmak için demokrasiye sahip çıktı. Darbe girişiminden sonra olan referandumda da yine demokrasiye olan tutkunuzu gösterdiniz." ifadesini kullandı.

Türkiye ile Pakistan arasındaki ticarete değinen Malik, iki ülke birbirine güvenmesine rağmen mevcut rakamların "soru işareti" oduğunu söyledi. Malik, "Bu sorunu çözmek adına yollar aramalıyız. TTSO Başkanımızla, birbirimize yardımcı olacak şirketleri bulmalıyız. Buna da en güzel örnek iş adamı Ahmet Albayrak'ın Pakistan'da yaptığı yatırımdır. Albayrak, gerçek bir başarı hikayesini ortaya koydu." diye konuştu.

Pakistan'ın İstanbul Başkonsolosu Yousaf Junaid de Türkiye'nin zaman içinde Pakistan'dan bir adım öne geçtiğini ifade ederek, "Türkiye artık bizden daha modern bir çağa kavuşmuştur ve artık bizim çok güzel bir fırsatımız var. Son 7 yıldır adeta bir tarih yazdık. Türkiye'den Pakistan'a çok büyük bir yatırım söz konusu oldu." dedi.

AK Parti Trabzon Milletvekili ve Türkiye-Pakistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Muhammet Balta da Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkinin çıkara dayalı olmadığını dile getirdi. Balta, "En zor zamanımızda bizimle oldular. Biz de en zor zamanlarında onlarla birlikte olduk. Biz birbirimizi gördüğümüz zaman gönülden sevgimizi ve Allah için birbirimizi sevdiğimizi bir kez daha hissettik." değerlendirmesinde bulundu.

Balta, heyetle gerçekleştirdikleri ziyaretlere ilişkin bilgi verirken de "Bu birlikteliğin ve kardeşliğin yanında iki ülke arasında az olan ticaret hacmini artırmalıyız. Biz birlikte kalkınmalıyız." ifadesini kullandı.

TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu da konuşmasında, iki ülke arasındaki ticari faaliyetleri artırmak için birçok çalışmayı birlikte yürütebileceklerini söyledi.

Heyet, Vali Yücel Yavuz, AK Parti Trabzon milletvekilleri Adnan Günnar, Ayşe Sula Köseoğlu ve Salih Cora ile TTSO Meclis Başkanı Şadan Eren'in de katıldığı toplantının ardından, bina içindeki Özel İpekyolu Müzesi'ni gezdi, Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu'nu ziyaret etti.