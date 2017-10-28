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ANTALYA (AA) - Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Sözcüsü Metin Albayrak, siyah-beyazlı ekibin Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 yendiği karşılaşmada Alvaro Negredo'nun, attığı golle takıma 3 puanı kazandırdığını söyledi.

Albayrak, maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Negredo'nun gol atmasının kendilerini sevindirdiğini vurgulayarak, "Çok çalışıyor ve istekliydi. Golü de attı. Onun için mutluyuz. Üzerinde ölü toprağı vardı. Harika bir gol attı. Bize 3 paunı getirdi. Teşekkür ediyoruz." dedi.

Uzun zamandır galibiyet alamadıklarını hatırlatan Albayrak, "Zor bir maç oldu. Alanya çok iyi bir takım ve iyi hazırlanmışlar. Son dakikada attığımız golle gelen 3 puan takımın öz güveni anlamında büyük bir moral oldu." diye konuştu.