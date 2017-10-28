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Basketbolda maçın ardından

28 Ekim 2017 Cumartesi, 23:59


GAZİANTEP (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Eskişehir Basket'e 119-118 mağlup olan Gaziantep Basketbol'un başantrenörü Stefanos Dedas, rakipleri karşısında kazanmayı hak ettiklerini ancak şanssız olduklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Dedas, Eskişehir Basket karşılaşmasının normal süresinde galip gelen tarafın kendileri olması gerektiğini fakat uzatmalara giden maçta yenildikleri için üzgün olduğunu belirtti.

Rakiplerini tebrik eden Dedas, "Kazanmayı hak ettik. Maçın normal süresinde bir faul var. Tartışmalı olduğunu ve normal sürede kazanmayı hak ettiğimizi düşünüyorum. Son bölümde şanssızlıktan dolayı mağlup olduk." diye konuştu.

Eskişehir Basket Başantrenörü Josep Maria Berrocal ise seyir zevki yüksek bir maçı geride bıraktıklarını anlatarak, "Her iki antrenör için de zorlu bir maç oldu. İkinci yarıda güzel bir oyun sergiledik. Karşılaşmayı taktik değil karakter kazandı." ifadelerini kullandı.

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