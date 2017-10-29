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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Ortaca ilçesinde gerçekleştirilen 2. Uluslararası Dalyan Caretta Run Maratonu büyük ilgi gördü.

Dalyan Mahallesi'nde yapılan organizasyona bin 200 sporcu katıldı. Sporcular, 21, 14 ve 5 kilometrelik 3 zorlu parkurda ter dökerken, 3 kilometrelik halk koşusuna ise katılım yüksek oldu.

Muğla Valiliği, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ), Ortaca Belediyesi, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) ile Dalaman Ortaca Köyceğiz Turistik Otelciler ve Turizm İşletmecileri Birliği (DOKTOB) iş birliğinde gerçekleştirilen maratonun startı, Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik ile MUTSO Başkanı Bülent Karakuş tarafından verildi.

21 kilometre mesafeli yarı maratonda erkeklerde Oktay Fırat, kadınlarda ise Ayşegül Yılmaz birinciliği elde etti.

14 kilometre koşusunda erkeklerde Mehmet Aydıngör, kadınlarda da Selma Akgün ilk sırayı aldı.

5 kilometre erkeklerde Fikri Onur Turan, kadınlarda ise Peri Su Özgen birinci oldu.

Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bu yıl ikincisini düzenledikleri etkinliğe büyük katılım olduğunu, bekledikleri ilginin gerçekleştiğini söyledi.

Yörenin tanıtılması ve turizm mevsiminin uzaması açısından yaptıkları etkinliklerin daha fazla ilgi görmeye başladığını belirten Karaçelik, "Yarışlara gösterilen ilgi, memnuniyet verici. Bundan esnafımız da çok memnun. 15 gün önce de Dünya Plaj Güreşi Şampiyonası'nı yapmıştık." diye konuştu.





- Karakuş: "Oteller, pansiyonlar doldu"





MUTSO Başkanı Bülent Karakuş ise organizasyonun bölgenin tanıtımına katkı sağlamasının yanı sıra insanları sağlıklı yaşamaya da teşvik ettiğini ifade etti.

Karakuş, "Amacımız Muğla turizmini 12 aya yaymak. Özellikle ölü sezon olarak nitelendirilen bu dönemde de bölgemizin güzelliklerini bu tür organizasyonlarla tanıtıyoruz. Yarışmacıların ve yakınlarının Caretta Run için Dalyan'a geldiği bu hafta sonunda oteller ve pansiyonların dolması memnuniyet verici." diye konuştu.

Dalaman Ortaca Köyceğiz Turistik Otelciler ve Turizm İşletmecileri Birliği (DOKTOB) Başkanı Yücel Okutur da organizasyonun uluslararası bir konuma geldiğini vurguladı.

Katılımın yüksek olduğuna dikkati çeken Okutur, şunları kaydetti:

"Yarışımız doğadaki tüm canlıları korumak ve caretta carettaları yaşatmak üzerinedir. Dalyan zaten Türkiye'nin doğası en iyi korunan yerlerinden biridir. Bundan sonraki Caretta Run yarışlarımız aynı hızla devam edecek. Her kesimden katılım var. İş adamlarımız, sanatçılarımız, sporseverlerimiz ve halkımızın katıldığı mükemmel bir yarış oldu. Bundan sonraki yıl daha iyi hazırlanacağız."

Yarışların sonunda dereceye girenlere, kupa ve madalya ile çeşitli hediyeler verildi.