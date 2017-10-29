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Genç Erkekler Avrupa Boks Şampiyonası

29 Ekim 2017 Pazar, 00:11


ANTALYA (AA) - Türkiye Boks Federasyonu tarafından düzenlenen EUBC Genç Erkekler Avrupa Şampiyonası tamamlandı.

Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalara, 33 ülkeden 200'e yakın sporcu katıldı. Müsabakalarda mücadele eden milli takım sporcularından Tuğrulhan Erdemir, 64 kiloda altın madalya kazandı.

Organizasyonun ardından düzenlenen törende, dereceye giren sporculara madalyalarını Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya ve Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç verdi.

Federasyon başkanı Gözgeç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonanın başarılı bir şekilde tamamlandığını söyledi.

Türkiye'nin şampiyonada 1 altın, ikişer gümüş ve bronz olmak üzere 5 madalya kazandığını belirten Gözgeç, müsabakalardaki karşılaşmalar sırasında bazı sporcuların ciddi sakatlıklar yaşadığını kaydetti.

Sakatlıklara rağmen sporcuların performansından çok memnun olduklarını anlatan Gözgeç, "Bizler 2020-2027'nin takımlarını hazırlıyoruz. Tuğrulhan Erdemir ve 3 sporcumuz seneye büyükler kategorisine geçecek. Müsabakalarda dereceye giren sporcularımız 3 yıl çalıştıktan sonra 2020 yılında Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil edecekler." diye konuştu.

Organizasyonda, 49 kiloda Almanya'dan Sakhil Alakhverdovi, 52 kiloda Ukrayna'dan Maksym Halinichev, 56 kiloda Rusya'dan Aleksei Kiselev, 60 kiloda Rusya'dan Nikita Piskunov, 64 kiloda Türkiye'den Tuğrulhan Erdemir altın madalya aldı.

69 kiloda İngiltere'den Mark Dickinson, 75 kiloda Rusya'dan Daniil Teterev, 81 kiloda Rusya'dan Ruslan Kolesnikov, 91 kiloda Rusya'dan Vladislav Ivanov, artı 91 kiloda Azerbaycan'dan Vagkan Nanitzanian birinciliği elde etti.

Milli sporculardan 56 kiloda Ahmet Otçu ve 91 kiloda Berat Acar gümüş, artı 91 kiloda Mücahit İlyas ile 52 kiloda Azad Demirhan ise bronz madalya kazandı.

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