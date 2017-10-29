Sinop'ta ev yangını

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SİNOP (AA) - Sinop'ta, iki katlı bir evde tüp patlaması sonucu çıkan yangında, ev ile yanındaki samanlık ve ahır tamamen yandı.

Alınan bilgiye göre, Alasökü köyünde Hüseyin Yazıcı'ya ait iki katlı ahşap evde tüp patlaması nedeniyle yangın çıktı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen Sinop Belediyesi itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü. Yangında, ev ve yanındaki samanlıkla ahır kül oldu.

Tüpün patlaması sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Bu arada, dumandan etkilenen ev sahibi Yazıcı, sağlık ekiplerince Sinop Atatük Devlet Hastanesine kaldırıldı.



















