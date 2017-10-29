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Adana'daki cinayet

29 Ekim 2017 Pazar, 01:04

ADANA (AA) - Adana'da, evinde sırtından bıçaklanmış olarak bulunan kişiyi öldürdüğü ileri sürülen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde yalnız yaşayan Şükrü Esen'in (76) 26 Ekim'de sırtından bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında, olay günü komşusu Murat D'nin (35) hayatını kaybeden kişinin evinden çıktığını tespit etti.

Ekipler, pazarda tuz satarak geçimini sağlayan Esen'in tezgah komşusu olduğunu öğrenilen Murat D'nin, olay günü Şükrü Esen ile cinayetin işlendiği evde beraber kahvaltı yaptıktan sonra cinayeti işlediğini, evde bulunan 3 bin 900 lira para, 3 yarım altın ve 2 cep telefonunu alarak kaçtığını belirledi.

Şüphelinin bulunduğu adrese operasyon düzenleyen ekipler, Murat D'yi gözaltına aldı.

Emniyet müdürlüğüne götürülen zanlı, Esen'in farklı zamanlarda annesiyle evlenmek istediğini belirttiğini, olay günü tekrar aynı konuyu açması nedeniyle cinayeti işlediği şeklinde ifade verdiği öğrenildi.

Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından, Adana Adli Tıp Birimi'ne götürülen zanlı buradaki sağlık kontrolünden sonra sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde yalnız yaşayan Şükrü Esen, 26 Ekim tarihinde sırtından bıçaklanarak öldürülmüştü.

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