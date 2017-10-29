Karabük'te trafik kazası: 1 yaralı

KARABÜK (AA) - Karabük'te meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Karabük'ten Safranbolu isitkametine giden Tarık Kilerci (23) yönetimindeki 67 AZ 679 plakalı otomobil, çevre yolunda henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolünü kaybederek önce önünde seyreden Rıdvan Derecik idaresindeki 78 DB 073 plakalı otomobile, sonra da kaldırıma çarptı.
Kazada yaralanan Kilerci, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.