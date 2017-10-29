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Birecik'te terör örgütü propagandası

29 Ekim 2017 Pazar, 08:52

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde terör örgütü PKK/YPG'nin propagandasını yaptığı iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.

Birecik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir müzik grubu üyelerinin sosyal medyada terör örgütü PKK/YPG'nin propagandasını yaptığını, katıldıkları düğün ve organizasyonlarda ise müziklerini çaldığını belirledi.

Grup üyeleri E.K, N.K, M.K ve babaları B.K ile A.S gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, uzun namlulu silah, av tüfeği ve 250 mermi bulundu.

Gözaltına alınan 5 kişi sağlık kontrollerinin ardından İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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