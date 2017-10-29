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Erzurum'da DEAŞ operasyonu: 22 gözaltı

29 Ekim 2017 Pazar, 09:36

ERZURUM (AA) - Erzurum'da terör örgütü DEAŞ'ın şehir yapılanmasına yönelik operasyonda aralarında örgütün üs düzey sorumlularının da bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alındı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında, DEAŞ adına faaliyet yürüttükleri belirlenen 22 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi ile Yakutiye, Palandöken ve Aziziye ilçelerinde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda DEAŞ'ın kent yapılanması içinde bulundukları belirlenen 22 zanlıyı gözaltına aldı.

Belirlenen adreslerde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca ile 86 mermi, "pala" olarak tabir edilen bıçak, dijital veriler ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyete götürüldü.

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