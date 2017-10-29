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Bursa'da DEAŞ operasyonu

29 Ekim 2017 Pazar, 10:41

BURSA (AA) - Bursa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 39 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gemlik, İnegöl, Orhangazi ve Gürsu ilçelerindeki 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 2'si Azerbaycanlı ve 28'i Suriyeli olmak üzere 39 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan 8'inin yaşının küçük olduğu belirtildi.

Zanlıların ikametlerindeki aramada, çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

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