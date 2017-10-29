Kars'ta kar yağışı ve soğuk hava

KARS (AA) - Kars'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle kentin yüksek kesimleri beyaza büründü.
Doğu Anadolu Bölgesi'nde önceki günden beri devam eden sağanak, yüksek kesimlerde kara dönüştü.
Kar yağışı sebebiyle Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin 2 bin 634 rakımlı zirvesi ile 3 bin 180 rakımlı Allahuekber ve 2 bin 600 rakımlı Ağbaba dağları beyaza büründü.
Kar yağışıyla havaların soğuması yaban hayatı da olumsuz etkiledi.
Aç kalan tilkilerin kayak merkezindeki otellerin teraslarına kadar gelerek yiyecek araması dikkati çekti.