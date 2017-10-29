Mersin'deki uluslararası satranç turnuvası tamamlandı

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MERSİN (AA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) iş birliğiyle bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Mersin Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Satranç Turnuvası sona erdi.

Servet Tazegül Spor Salonu'nda 13 ülkeden 167 sporcunun katılımıyla 22 Ekim Pazar günü başlayan turnuva, ödül töreniyle tamamlandı.

A ve B olmak üzere iki kategoride düzenlenen turnuvanın 9 turu sonunda A kategorisinde birinci GM (Büyük usta) Nijat Abasov, ikinci GM Vugar Rasulov, üçüncü GM Konstantin Tarlev, B kategorisinde ise birinci Abdullah Özbilici, ikinci Erdinç Çelik, üçüncü Sefa Var oldu.

Sporcular Ekin Barış Özenir ve Nazmi Can Doğan da sergiledikleri başarılı performansları ile ilk IM (Uluslararası usta) normlarını elde etmeye hak kazandı.

Turnuvanın ardından ödüller, TSF Başkanı Gülkız Tulay, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hikmet Koç, Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şaban Güneş ve TSF Mersin İl Temsilcisi Ömer Faruk Ercan tarafından verildi.