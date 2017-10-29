Ihlara Vadisi'nde sonbahar güzelliği

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AKSARAY (AA) - Dünyanın en büyük kanyonları arasında yer alan, doğa ve tarihi mekanları bir arada bulundurmasından dolayı adeta açık hava müzesini andıran Ihlara Vadisi, bitki örtüsünün renk değiştirdiği sonbaharda görenleri büyülüyor.

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesi sınırları içerisindeki "Kapadokya'nın incisi" olarak nitelendirilen Ihlara'da sonbaharda oluşan renk cümbüşü, doğa tutkunlarını heyecanlandırıyor.

Kültür ve Turizm İl Müdürü Mustafa Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ihlara Vadisi'ne yıl içinde 500 bine yakın ziyaretçi geldiğini söyledi.

Özellikle sonbaharda vadinin doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini etkilediğini aktaran Doğan, şöyle konuştu:

"Turist sayılarına baktığımızda Ihlara Vadisi, Türkiye'deki ören yerleri içinde en çok ziyaret edilen 10 ören yeri içerisinde yer alıyor. Özellikle sonbaharın güzelliğini yaşamak isteyen turistlerimiz Ihlara Vadisi'nin 14 kilometrelik etabında uzun bir yürüyüş yapabiliyorlar. Vadi yer yer 200 metre derinliğe ulaşıyor. İçerisinden geçen Melendiz Çayı, vadiye gelen ziyaretçilere şırıltısı ile eşlik ediyor. Ihlara'da çok sayıda kilise var. Ziyaretçilerimiz bu kiliseleri ziyaret ettikleri gibi, aynı zamanda doğanın güzelliklerini de temaşa edebiliyor. Vadi, hem doğal güzellikleri hem tarihi alanları hem de kültürel özellikleriyle Kapadokya bölgesinde olmazsa olmaz gezi alanlarından biri durumundadır."