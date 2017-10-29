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EDİRNE / KIRKLARELİ / TEKİRDAĞ (AA) - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da törenlerle kutlandı.



Talatpaşa Caddesi'ndeki kutlamalarda Vali Günay Özdemir, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Salim Afgün, askeri araçla Talatpaşa Asfaltı'nda oluşturulan tören alanından geçerek vatandaşları selamladı.



Edirne Belediye Bandosu eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.



Özdemir, burada yaptığı konuşmada,Türkiye Cumhuriyetinin 94. yıldönümünde birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek tüm vatandaşların Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Cumhuriyetin Türk toplumunun yapısı, kültürü ve yaşam biçimine en uygun sistem olduğunu anlatan Vali Özdemir, "Cumhuriyet faziletli insanların, faziletli yönetimidir. Anayasada belirtildiği gibi, Türkiye Cumhuriyeti insan haklarına dayalı demokratik, laik bir hukuk devletidir. Seçimlerin yapılabildiği, insanların hür iradeleriyle ekndi yöneticilerini seçebildiği bir yönetimdir." dedi.

Geleceği planlamak için Cumhuriyetin çok iyi anlaşılması gerektiğini ifade eden Vali Özdemir, bunun için de Mustafa Kemal Atatürk'ü ve eseri Nutuk'u iyi anlamak gerektiğini vurguladı.

Atalarından aldıkları emanete sahip çıktıklarını aktaran Özdemir, "Bunun en güzel örneği de 15 Temmuz darbe girişimine karşı milletimiz birlik ve beraberik içinde mücadele etmiş Cumhuriyet'i koruma ve kurtarma görevini hakkıyla yerine getirmiştir." ifadelerini kullandı.

Bayrama ilişkin şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere ödüllerinin verildiği tören, öğrenciler ve askeri birliklerin geçiş merasiminin ardından sana erdi.

- Kırklareli

Kırklareli Valiliğinde başlayan kutlama programı kapsamında Vali Orhan Çiftçi, makamında tebrikleri kabul etti.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda devam eden törende, Vali Çiftçi, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ve 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Piyade Albay Aydın Cihan Uzun askeri araçla geçerek vatandaşları selamladı.

Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı okunmasının ardından törende bir konuşma yapan Vali Çiftçi, Cumhuriyetin ilanının 94. yıl dönümünü kutlamanın heyecan ve sevincini yaşadıklarını söyledi.

Cumhuriyetin milletin tarih sahnesinde yeniden dirilişinin adı olduğunu vurgulayan Çiftçi, Cumhuriyetin büyük zorluklarla kurulduğunu belirtti.

Türk milletinin 15 Temmuz'da da aynı kararlılığı göstererek Cumhuriyetine, ülkesine, devletine sahip çıktığını aktaran Çiftçi, konuşmasına şöyle devam etti:

''15 Temmuz gecesinde aziz milletimiz adeta ikinci kurtuluş savaşını kazandı. O gece FETÖ terör örgütüne mensup asker kıyafeti giymiş teröristler şanlı ordumuzdan gasp ettikleri milletimize ait uçaklarla, helikopterlerle, tanklarla, tüfeklerle tarihimizde hiç görülmemiş bir biçimde milletimize, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, Genel Kurmay Başkanlığına, Emniyet Müdürlüğüne, Özel Harekat Dairesi Başkanlığı'na alçakça, haince, kalleşçe saldırdılar ve bu milletin 249 kahraman evladını şehit ettiler. 2 bin 193 evladımız ise yaralanarak gazi unvanını aldı.

Bu satılmış aşağılık varlıklar bombalarla, tanklarla, toplarla, tüfeklerle bu aziz milleti korkutacaklarını ve sindireceklerini zannettiler ve bu hesapla yola çıkıp ülkemizi emir aldıkları dış güçlere ve onların zavallı uşaklarına teslim edeceklerini planladılar. Ancak hesap edemedikleri bir şeyler vardı bu alçaklar bu büyük milletin vatan sevgisini, millet sevgisini, bayrak sevgisini hesap edemediler, bu milletin imanını, inancını, cesaretini, ferasetini, basiretini hesap edemediler. Bu milletin vatanını emperyalistlere ve onların kahpe uşaklarına ve baş uşak Pensilvanya şarlatanına teslim etmeyeceğini hesap edemediler. Halkın gücünün tankın gücünden üstün olduğunu hesap edemediler. Sonuçta bu millet darbeci bozuntularına dersini verdi. Namusunu, vatanını, bayrağını, Cumhuriyeti, milli iradeyi çiğnetmedi ve bu aziz millet vatanını dış güçlere ve onların maşalarına teslim etmedi.''

Törende, öğrenci ve askeri birlikler geçiş yaptı.

-Tekirdağ

Tekirdağ Valiliğinde başlayan kutlamalar kapsamında Vali Mehmet Ceylan, tebrikleri kabul etti.

Valilik önünde oluşturulan tören alanında, vatandaşların bayramını kutlayan Ceylan, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in vazgeçilemez bir değer olduğunu söyledi.



Cumhuriyet'in Türk milletinin yeniden ayağa kalkışının timsali olduğunun altını çizen Ceylan, şunları kaydetti:



"Cumhuriyet Türk milletine emanet edilmiş en büyük miras ve vazgeçilmez bir değerdir. Bu değere her zaman sahip çıkacağımızı belirtirek hepinizin 94'üncü Cumhuriyet Bayramını kutluyorum. Cumhuriyet Büyük Önder Atatürk'ün ifadesiyle 'fazilettir'. Cumhuriyet milletimizin yeniden ayağa kalkışının şahlanışının timsalidir.

Bize emanet edilmiş hayati bir önem ve değere sahip vazgeçilmez bir mirastır. Bu duygu ve düşüncelerle başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere canlarını Türkiye Cumhuriyeti için feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Kahraman gazilerimizi şükranla anıyor ve en içten duygularla diyorumki gücünü damarlarında asil kandan alan aziz Türk milletinin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun."

Ceylan, konuşmasının ardından şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediye verdi.

