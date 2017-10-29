Cumhuriyet Bayramı denizin altında kutlandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde dalgıçlar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı denizin dibine Türk bayrağı açarak kutladılar.

Elite Dalış Okulu'ndan 4 dalgıç, Dalyan Koyu açıklarında dalış yaptı. Dalgıçlardan biri Türk bayrağı açarken diğerleri ise ellerinde Türk bayraklarıyla "geçiş" yaptı. Denizin dibinde açılan bayraklar ile yüzen balıklar ilginç görüntüler oluşturdu.

Dalış okulunun eğitmeni Önder Diktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, her yıl Cumhuriyet'in kuruluşunu deniz dibinde farklı gösteriler yaparak kutladıklarını söyledi. Bu yılki gösteride 4 dalgıcın yer aldığını anlatan Diktaş, "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 94. yıl dönümünü deniz dibinde yaklaşık 10 dakikalık gösteri ile kutladık. Bayrak geçişi yaptık ve balıklarla güzel bir görsel oluştu." dedi.