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ADANA (AA) - Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı düzenlenen törenlerle kutlandı.

Adana'da kutlamalar kapsamında Vali Mahmut Demirtaş ilk olarak makamında tebrikleri kabul etti.

Uğur Mumcu Meydanı'nda devam eden kutlama törenleri saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Demirtaş, burada yaptığı konuşmada, Sakarya'da, Dumlupınar'da ay yıldızlı bayrağın etrafında kenetlenen milletin kendisine pranga vurulamayacağını o devrin işgalcilerine gösterdiğini ifade etti.

O gün bozguna uğrayanların bu topraklar üzerindeki emellerinden aslında hiç vazgeçmediğini ve türlü oyunlarla niyetlerini açık veya gizli gösterdiklerini vurgulayan Demirtaş, şunları söyledi:

"Bunların en büyüğünü geçtiğimiz yıl 15 Temmuz darbe girişiminde sergilediler. 15 Temmuz’da, Kurtuluş Savaşı’nın modern zamanlardaki izdüşümü yeniden tezahür etti. Yaşadıklarımız, yedi düvelin bitip tükenmeyen oyunlarının farklı bir versiyonuydu. Kurtuluş Savaşı'nda göğüs göğüse süngü savaşı verenlerle, 15 Temmuz'da atılan kurşuna karşı yürüyen, tankın önüne yatan, bombalara kulak asmayan bu vatanın yiğit evlatları arasında hiçbir fark yoktur. Hain planları bozan aziz şehitlerimize bir kez daha rahmet diliyorum. Kahraman gazilerimize minnet duygularımı sunuyorum. "

Şiirlerin okunduğu törende çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi. Halk oyunları gösterisinin sunulduğu tören, geçit töreniyle son buldu.

- Mersin

Mersin'deki törenler kapsamında Vali Ali İhsan Su, Kültür Merkezi'nde tebrikleri kabul etti.

Cumhuriyet Alanı'nda devam eden kutlamada da Su, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon KomutanıTuğamiral Önder Gürbüz ve Büyükşehir Belediyesi Başkanı Burhanettin Kocamaz ile askeri araç üzerinden törene katılanları selamladı.

Su, konuşmasında, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde büyük fedakarlıklar ve kahramanlıklarla kazanılan Kurtuluş Savaşı zaferinin, cumhuriyetle taçlandırıldığını belirterek, "Cumhuriyetimiz, kurduğu devletler eliyle binlerce yıldır tarihe yön vermiş milletimizin köklü geçmişi üzerine inşa edilmiştir. Cumhuriyetimiz, milletimizin ebediyete kadar var olacağının, uğrunda nice şahadetler verilen kutsal vatan topraklarında ilelebet hür ve bağımsız yaşayacağının en büyük teminatıdır." dedi.

Cumhuriyetin yarınlara el birliğiyle taşınacağını ifade eden Su, "Bizler de ecdadımızın kutsal emaneti olan vatanımıza sahip çıkarak, birlik ve beraberlik içerisinde cumhuriyetimizi yarınlara daha güçlü bir şekilde taşımaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Öğrencilerin okuduğu şiirler ve halk oyunları gösterileriyle devam eden törende, çeşitli branşlardaki yarışmalarda derece alan sporculara ve sanatçılara ödüller de verildi.

Sonlarına doğru yağmurun etkili olduğu program, geçit töreniyle son bulurken, yağmura rağmen elindeki Türk bayrağıyla töreni ayakta takip eden yaşlı bir adama şemsiye tutmak için vatandaşlar seferber oldu.

- Hatay

Hatay'da da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı düzenlenen törenlerle kutlandı.



Kutlamalar kapsamında ilk olarak Hatay Valisi Erdal Ata, makamında tebrikleri kabul etti.



Kutlamalar daha sonra yağmur nedeniyle Antakya Spor Salonu'nda devam etti. Törende saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu.

Vali Ata, burada yaptığı konuşmada, Büyük Önder Gazi̇ Mustafa Kemal Atatürk'ün önderli̇ği̇nde kurulan ve mi̇lleti̇n karakteri̇ne en uygun, dünyanın en çağdaş yöneti̇m şekli̇ olan cumhuri̇yeti̇n 94. yıl dönümünü kutlamanın, büyük coşkusunu, heyecanını ve mutluluğunu hep bi̇rli̇kte yaşadıklarını belirtti.

Cumhuri̇yeti̇n i̇lanıyla, ulusun kötüye gi̇den yazgısının tersi̇ne çevri̇ldiğini, cumhuri̇yetle başlatılan kalkınma hamlesi̇yle ülkenin kaderinin değiştiğini ifade eden Ata, şöyle devam etti:



"Türki̇ye 94 yılda baştan başa i̇mar edi̇lmi̇ş, başta altyapı olmak üzere enerji̇, ulaşım, i̇leti̇şi̇m ve sanayi̇ hamleleri̇ gerçekleşti̇ri̇lmi̇şti̇r. Çağdaş uygarlıkla bütünleşme yolunda, bi̇li̇m ve teknoloji̇ alanında önemli̇ geli̇şmeler sağlanmış, ekonomi̇de, sağlık ve eği̇ti̇m alanında büyük başarılar elde edi̇lmi̇şti̇r. İşte tüm bu değer ve kazanımların temeli̇ni̇ oluşturan cumhuri̇yeti̇n sonsuza dek yaşatılması ve Büyük Önder Atatürk'ün i̇lke ve devri̇mleri̇ne sahi̇p çıkılması hepi̇mi̇zi̇n ortak görevi̇ ve sorumluluğudur. Bi̇zler, yüce Türk mi̇lleti̇ni̇n lai̇k, demokrati̇k ve çağdaş yapısını i̇lelebet koruyacağına, cumhuri̇yeti̇ yücelterek, geleceğe tüm kazanımlarıyla bi̇rli̇kte güçlü bi̇r şeki̇lde taşıyacağına yürekten i̇nanıyoruz."



Kutlamalar öğrencilerin şiirler okuması ve halk oyunları gösterisiyle son buldu.



- Osmaniye

Osmaniye'de Devlet Bahçeli Meydanı’nda gerçekleştirilen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Ömer Faruk Coşkun ve Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara törene katılanların ve öğrencilerin bayramını kutladı.

Coşkun, törende yaptığı konuşmada, 29 Ekim’in önemine vurgu yaparak, "Cumhuriyet, milletimizin hürriyet ve istikbali uğruna verdiği çok büyük bir mücadele neticesinde, imkansız görüneni mümkün kılmış muazzam bir zaferin ardından gelen büyük bir başarıdır.” değerlendirmesinde bulundu.



Cumhuriyetin bir ülkenin başarı hikayesi, bir yenilenme, yeniden dirilişin öyküsü olduğunu ifade eden Coşkun, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet siyasal, toplumsal ve kültürel kalkınma hamlesi, bir bağımsızlık mücadelesinin zirvesidir. Egemenliğin kayıtsız ve şartsız millette olduğunun resmidir. Cumhuriyet, bir yönüyle milletin tebalıktan vatandaşlığa yükseldiği değerler sisteminin adıdır. Dolayısıyla cumhuriyet bize emanet edilmiş hayati önemde bir değer ve vazgeçilmez bir mirastır. Bu ülkenin temelindeki en önemli harçtır."



Kutlama, şiirlerin okunması, mehter takımı gösterisi ve geçit töreniyle tamamlandı.

