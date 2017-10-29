Bodrum'da yağışın ardından denizde kirlilik oluştu

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yağışın ardından denize sürüklenen atıklar Bitez Limanı'nda kirliliğe neden oldu.

İlçede gece saatlerinde başlayan ve sabah saatlerine kadar aralıklarla etkisini sürdüren yağış nedeniyle günlük yaşam olumsuz etkilendi. Yağışın ardından ilçede bazı cadde ve sokaklarda yoğun su birikintileri oluştu.

Yağmur nedeniyle debisi artan derelerle taşınan çöpler, deniz kirliliğine neden oldu. Bitez Limanı'na vuran atık malzemeleri bazı tekne sahipleri kendi imkanlarıyla temizlemeye çalıştı.

Temizlik çalışmasını yapan tekne sahiplerinden Aziz Akyıl, gazetecilere yaptığı açıklamada, kuvvetli yağışla birlikte atıkların denize sürüklendiğini söyledi. Denizde kötü görüntü oluştuğunu ifade eden Akyıl, "Kendi imkanlarımla fileyle temizlemeye çalışıyorum. Zaman zaman bu tür görüntüler yaşanıyor. Çok miktarda atık malzeme var. Toplumun bu konuda bilinçlenmesi gerekiyor." dedi.

Çalışmaları izleyen Ahmet Efe de ilk yağışta bu tür olumsuz görüntüler yaşanabildiğini söyledi. Çöplerin denize gelmemesi için dere ağızlarında tedbir alınması gerektiğini belirten Efe, "Tedbir alınmayınca çöpler denize akıyor ve bu tür kötü görüntüler yaşanıyor. Liman adeta çöplük gibi olmuş." diye konuştu.



