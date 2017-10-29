Öne Çıkanlar
Son Dakika
YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bodrum'da yağışın ardından denizde kirlilik oluştu

29 Ekim 2017 Pazar, 12:39

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yağışın ardından denize sürüklenen atıklar Bitez Limanı'nda kirliliğe neden oldu.

İlçede gece saatlerinde başlayan ve sabah saatlerine kadar aralıklarla etkisini sürdüren yağış nedeniyle günlük yaşam olumsuz etkilendi. Yağışın ardından ilçede bazı cadde ve sokaklarda yoğun su birikintileri oluştu.

Yağmur nedeniyle debisi artan derelerle taşınan çöpler, deniz kirliliğine neden oldu. Bitez Limanı'na vuran atık malzemeleri bazı tekne sahipleri kendi imkanlarıyla temizlemeye çalıştı.

Temizlik çalışmasını yapan tekne sahiplerinden Aziz Akyıl, gazetecilere yaptığı açıklamada, kuvvetli yağışla birlikte atıkların denize sürüklendiğini söyledi. Denizde kötü görüntü oluştuğunu ifade eden Akyıl, "Kendi imkanlarımla fileyle temizlemeye çalışıyorum. Zaman zaman bu tür görüntüler yaşanıyor. Çok miktarda atık malzeme var. Toplumun bu konuda bilinçlenmesi gerekiyor." dedi.

Çalışmaları izleyen Ahmet Efe de ilk yağışta bu tür olumsuz görüntüler yaşanabildiğini söyledi. Çöplerin denize gelmemesi için dere ağızlarında tedbir alınması gerektiğini belirten Efe, "Tedbir alınmayınca çöpler denize akıyor ve bu tür kötü görüntüler yaşanıyor. Liman adeta çöplük gibi olmuş." diye konuştu.


İLGİLİ HABERLER
Cumhuriyet Bayramı denizin altında kutlandı
YEREL

CUMHURİYET BAYRAMI DENİZİN ALTINDA KUTLANDI
Muğla'da göçmen kaçakçılığı operasyonu
YEREL

MUĞLA'DA GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU
2. Uluslararası Dalyan Caretta Run Maratonu
YEREL

2. ULUSLARARASI DALYAN CARETTA RUN MARATONU
2. Güz Günleri Köyceğiz Bisiklet Festivali
YEREL

2. GÜZ GÜNLERİ KÖYCEĞİZ BİSİKLET FESTİVALİ
Askeri gemi kapılarını halka açtı
YEREL

ASKERİ GEMİ KAPILARINI HALKA AÇTI
Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş Muğla'da
YEREL

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI KURTULMUŞ MUĞLA'DA
Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş Muğla'da:
YEREL

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI KURTULMUŞ MUĞLA'DA:
&quot;Yetişkin Gençler&quot; Türkiye Bocce Şampiyonası
YEREL

"YETİŞKİN GENÇLER" TÜRKİYE BOCCE ŞAMPİYONASI
18. Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi
YEREL

18. ULUSAL UYKU TIBBI KONGRESİ