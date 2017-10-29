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DENİZLİ (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli'deki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenine katıldı.

Bakan Zeybekci, Denizli Valiliğinde Vali Hasan Karahan, Garnizon Komutan Vekili Muhabere Albay Osman Gedik ve Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile tebrikat törenine katıldı.

Daha sonra Valilik önündeki törende, Vali Karahan, Garnizon Komutan Vekili Gedik ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan, tören aracı ile Denizlililerin Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Denizli Valisi Hasan Karahan, atalardan kalan en büyük mirasın cumhuriyet olduğunu, bunu ne pahasına olursa olsun savunacaklarını belirtti.

Cumhuriyet'in ilanının üzerinden 94 yıl geçtiğini dile getiren Karahan, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yazılan kurtuluş destanının gururunu, heyecanını ve bu destanın varış noktası olan cumhuriyetin ilanını ilk günkü gibi büyük bir coşkuyla milletçe kutluyoruz." dedi.

Öğrencilerin şiirler okuyup halk oyunları gösterileri sunduğu törende, geçit töreni yapıldı.

Gazi ve askerlerin geçişi sırasında bazı vatandaşların gözyaşlarını tutamadıkları görüldü.

Bakan Zeybekci, kutlamaların ardından vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.



