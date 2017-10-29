29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

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SAKARYA (AA) - Sakarya, Düzce, Bolu ve Zonguldak'ta, 29 Ekim Cumhuriyeti Bayramı kutlandı.

Sakarya'da Atatürk Bulvarı'nda düzenlenen tören, şehitler anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Cumhuriyetin 94. yıl dönümünün coşkuyla kutlandığını söyledi.

Cumhuriyetin, orduların dağıtıldığı, silahların el konulduğu vaziyette adeta küllerinden yeniden doğduğunu belirten Vali Balkanlıoğlu, milletin ellerinde kazma, kürek ve baltayla düşmanı memleketten kovduğunu anlattı.

Türkiye'de demokrasinin dönem dönem kesintilere uğradığını, en son 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığını anımsatan Balkanlıoğlu, "Halk, liderinin çağrısı üzerine tankların önüne göğsünü siper etti, darbeye teşebbüs eden bu insanlar bugün nerelerde hepiniz görüyorsunuz." şeklinde konuştu.

Bu arada yağmur altında gerçekleşen törende, Türk bayrağı ve 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanların isimlerinin yer aldığı tişörtleri giyen öğrenciler, kortej geçişi sırasında büyük alkış aldı.

- Düzce

Düzce'deki törenler 18 Temmuz Spor Salonu'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Düzce Valisi Zülkif Dağlı, burada yaptığı konuşmada, Çanakkale Savaşı, Kurtuluş Savaşı, Kıbrıs Harekatı'nda yapılan mücadelenin aynısının 15 Temmuz'da gösterildiğini söyledi.

Tükiye'nin, Cumhuriyet için önemli kayıplar verdiğini aktaran Dağlı, "Birliğimizi ve kardeşliğimizi istemeyen şer güçler, çirkin senaryolarında, kirli oyunlarından yer bulamayacaklar. İsimleri değişmek suretiyle karşımıza geleceklerdir. Uyanık olmak zorundayız. Çünkü bunlar, yüzyıl önceki emellerini yerine getiremeyenlerin uzantılarıdır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Düzce Belediyesi Mehteran Takımı, Çerkez Kültür Derneği oyuncuları izleyicilere gösteri sundu. Tören, dereceye giren öğrencilere madalya verilmesiyle sona erdi.

- Bolu

Bolu'da da hava şartları dolayısıyla Karaçayır Mahallesi'ndeki spor salonunda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Bolu Valisi Aydın Baruş, Bolu 2. Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Albay Abdülkadir Kavuncu ve Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, katılımcıların bayramını kutladı.

Vali Baruş, Türkiye Cumhuriyeti’ni layık olduğu bir şekilde korumak ve yüceltmek için cumhuriyetin manasını çok iyi anlamak gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

"Cumhuriyet, yönetimde egemenliğin halk iradesine dayalı olmasıdır. Cumhuriyet idaresinde meşruiyetin kaynağı halktır, vatandaşların iradesidir. Bugün Türkiye Cumhuriyeti toprakları üzerinde onurlu ve özgürce yaşama şansına sahip fertler olarak, bu toprakları kanlarıyla sulayarak bizlere vatan kılan şehit ve gazilerimize, gelecekte bu ülkede yaşayacak olan nesillere karşı çok önemli sorumluluklarımız var."

Tören şiirlerin okunması, halk oyunu gösterilerinin yapılması ve Bolu Belediyesi Bandosu eşliğinde yapılan tören yürüyüşünün ardından sona erdi.

- Zonguldak

Zonguldak Valisi Ahmet Çınar'ın makamında tebrikleri kabulüyle başlayan kutlama programına, Site Spor Salonu'ndaki törenle devam edildi.

Vali Çınar, törende yaptığı konuşmada, "Ülkeler, devletler, milletler tarihleriyle yaşar. Biz, hiçbir millete nasip olmayacak şanlı bir tarihe ve devlet biçimine sahibiz. Tarihimiz bizim hazinemizdir. Dünyada tarihleri cinayetlerle, gasplarla, hırsızlıklarla çalmaya çalıştıkları görülüyor. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarına şükranlarımızı ne kadar sunsak azdır." ifadesini kullandı.

Öğrencilerin şiir okumasının ardından tören, çeşitli etkinliklerde dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından sona erdi.